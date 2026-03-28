FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Mart Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

28 Mart 2026 itibarıyla altın fiyatları uluslararası piyasalarda dikkat çekiyor. Bugün, ons altın fiyatı 4.493,82 Dolar olarak belirlenirken, gram altın alış fiyatı 6417,408 TL, satış fiyatı ise 6418,208 TL düzeyinde. Çeyrek altın 10.267,85 TL alış, 10.493,77 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Ziyaretçilere, yatırım güvenliğini artırmak adına altın ve diğer değerli metallerin fiyatlarını izlemeleri öneriliyor. Ekonomik dalgalanmalar, bu fiyatların belirlenmesinde önemli rol oynuyor.

Cansu Çamcı

28 Mart 2026'da Altın Piyasası: Güncel Fiyatlar ve Değerlendirmeler

Bugün, 28 Mart 2026'da saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları dikkatle izleniyor. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.493,82 Dolar. Bu fiyat, yatırımcıların piyasa algısını etkileyen bir gösterge.

Aynı saatte gram altın alış fiyatı 6417,408 TL, satış fiyatı ise 6418,208 TL. Gram altın, Türkiye’de en popüler yatırım aracı. Bu fiyatlar, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Dalgalanmalar yurtiçindeki ekonomik durumu yansıtıyor.

Diğer değerli altın fiyatları arasında çeyrek altın alış fiyatı 10.267,85 TL, satış fiyatı 10.493,77 TL. Yarım altın alış fiyatı 20.471,53 TL, satış fiyatı 20.987,54 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını alış fiyatı 43.690 TL, satış fiyatı 44.352 TL. Bu rakamlar, altının yatırım güvenliğini gösteriyor.

Gümüş altın olarak adlandırılan gremse altının güncel alış fiyatı 107.907 TL, satış fiyatı 113.817 TL. Bu rakamlar, farklı altın çeşitlerine yönelik ilgi gösteriyor. Ata altın alış fiyatı 44.685 TL, satış fiyatı ise 46.865 TL. Aylık ve yıllık fiyat hareketleri dalgalı bir seyir izliyor.

Aynı zamanda, ziynet altın alış fiyatı 41.071,41 TL, satış fiyatı 41.846,72 TL. 14 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.617,22 TL, satış ise 4.849,92 TL. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise alış 4.625,09 TL, satış 5.575 TL. 22 ayar bilezik fiyatları alış 6.022,23 TL, satış 6.337,57 TL olarak kaydedildi.

Serbest piyasada 0.995 ayar has altın alış fiyatı 6.385,321 TL. Satış fiyatı ise 6.386,117 TL. Altın, geçmişte olduğu gibi günümüzde de değer saklama aracı olarak önemini sürdürüyor. Yapılan piyasa analizleri, yatırımcıların dikkatli olmasını öneriyor. Fiyat hareketlerine bağlı kalmadan, stratejilerini oluşturmak önemli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.417,41
6.418,21
% 2.74
23:59
Ons Altın / TL
199.395,44
199.849,93
% 2.78
23:59
Ons Altın / USD
4.493,55
4.494,11
% 2.55
23:59
Çeyrek Altın
10.267,85
10.493,77
% 2.74
23:59
Yarım Altın
20.471,53
20.987,54
% 2.74
23:59
Ziynet Altın
41.071,41
41.846,72
% 2.74
23:59
Cumhuriyet Altını
43.690,00
44.352,00
% -0.81
17:00
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.