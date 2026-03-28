Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Mart Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

28 Mart 2026'da Altın Piyasası: Güncel Fiyatlar ve Değerlendirmeler

Bugün, 28 Mart 2026'da saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları dikkatle izleniyor. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4.493,82 Dolar. Bu fiyat, yatırımcıların piyasa algısını etkileyen bir gösterge.

Aynı saatte gram altın alış fiyatı 6417,408 TL, satış fiyatı ise 6418,208 TL. Gram altın, Türkiye’de en popüler yatırım aracı. Bu fiyatlar, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Dalgalanmalar yurtiçindeki ekonomik durumu yansıtıyor.

Diğer değerli altın fiyatları arasında çeyrek altın alış fiyatı 10.267,85 TL, satış fiyatı 10.493,77 TL. Yarım altın alış fiyatı 20.471,53 TL, satış fiyatı 20.987,54 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını alış fiyatı 43.690 TL, satış fiyatı 44.352 TL. Bu rakamlar, altının yatırım güvenliğini gösteriyor.

Gümüş altın olarak adlandırılan gremse altının güncel alış fiyatı 107.907 TL, satış fiyatı 113.817 TL. Bu rakamlar, farklı altın çeşitlerine yönelik ilgi gösteriyor. Ata altın alış fiyatı 44.685 TL, satış fiyatı ise 46.865 TL. Aylık ve yıllık fiyat hareketleri dalgalı bir seyir izliyor.

Aynı zamanda, ziynet altın alış fiyatı 41.071,41 TL, satış fiyatı 41.846,72 TL. 14 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.617,22 TL, satış ise 4.849,92 TL. 18 ayar bilezik gram fiyatı ise alış 4.625,09 TL, satış 5.575 TL. 22 ayar bilezik fiyatları alış 6.022,23 TL, satış 6.337,57 TL olarak kaydedildi.

Serbest piyasada 0.995 ayar has altın alış fiyatı 6.385,321 TL. Satış fiyatı ise 6.386,117 TL. Altın, geçmişte olduğu gibi günümüzde de değer saklama aracı olarak önemini sürdürüyor. Yapılan piyasa analizleri, yatırımcıların dikkatli olmasını öneriyor. Fiyat hareketlerine bağlı kalmadan, stratejilerini oluşturmak önemli.