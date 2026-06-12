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Trabzon'a gelen yabancı turist azaldı, yerli turist arttı

Trabzon turizminde dengeler değişti: İlk 5 ayda yabancı turist sayısı azalırken, yerli turistteki güçlü artış toplam ziyaretçi sayısını yüzde 28 yükseltti.

Trabzon'a gelen yabancı turist azaldı, yerli turist arttı

Trabzon'da turizm sezonuna ilişkin veriler, kentin ziyaretçi profilinde değişimi ortaya koydu. Yılın ilk 5 ayında yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 98 bin 17'ye gerilerken, yerli turist sayısı yüzde 57 artışla 274 bin 618'e çıktı. Böylece toplam ziyaretçi sayısı yüzde 28'lik artışla 372 bin 635 olarak kaydedildi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Trabzon'da Turizm Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve sektör temsilcileri katıldı.

Trabzon a gelen yabancı turist azaldı, yerli turist arttı 1

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Milletvekili Karaismailoğlu, "Tabii ki dünyadaki gelişmeler de özellikle yurt dışı ziyaretçilerimizi etkilemekte. Onları minimuma indirmek ve pozitif pozisyona geçmesi içinde sektörümüzle bir araya gelmemiz gerekiyor. Körfez'deki gelişmeleri şehrimiz açısından da yakından takip ediyoruz. Belki şu anda çok az da olsa negatif anlamda bir gelişme var ama önümüzdeki günler itibarıyla çok parlak bir sezon gözüküyor. İnşallah mayıs ayındaki küçücük gerilemeyi belki haziran ayı itibarıyla hızlıca atlatacağız. Pazar çeşitliliği açısından, ulaşım anlamında da özellikle Avrupalı turistlerin ve Türk cumhuriyetlerindeki ziyaretçilerin artırılması açısından önemli gelişmeler var. Bunları birebir yakından takip ediyoruz. Ayrıca büyükelçiliklerimizle müthiş bir koordinasyon halindeyiz. Yine şehrimizdeki sektörün gelişmesi açısından bu temasları önemsiyoruz. İnşallah bunlar önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki yıllarda çok daha fazla katma değer sağlayarak buraya yansıyacaktır" dedi.

TRABZON'DA TOPLAM ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 41 ARTTI

Trabzon'da 2026 yılı turizm verileri, kentte yerli turist hareketliliğinin arttığını ortaya koydu. Mayıs ayında kente gelen yerli turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artarken, toplam ziyaretçi sayısı da yüzde 41 yükseldi. Yılın ilk 5 aylık döneminde ise yabancı turist sayısında düşüş yaşanmasına rağmen yerli turistteki artış sayesinde toplam ziyaretçi sayısı yüzde 28 arttı.

Trabzon a gelen yabancı turist azaldı, yerli turist arttı 2

Turizm verilerine göre, Mayıs 2026'da Trabzon'a gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayındaki 57 bin 343 kişiden 51 bin 342'ye gerileyerek yüzde 10 azaldı. Aynı dönemde yerli turist sayısı ise 44 bin 61'den 91 bin 272'ye yükselerek yüzde 107 artış gösterdi. Böylece Mayıs ayında kente gelen toplam ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemindeki 101 bin 404 kişiden 142 bin 614'e çıkarak yüzde 41 arttı.

Yılın ilk 5 ayını kapsayan ocak-mayıs döneminde de Trabzon'u ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemindeki 115 bin 344 kişiden 98 bin 17'ye gerileyerek yüzde 15 azaldı. Yerli turist sayısı ise 175 bin 423'ten 274 bin 618'e yükselerek yüzde 57 artış kaydetti.

Ocak-mayıs döneminde toplam ziyaretçi sayısı da geçen yılın aynı dönemindeki 290 bin 767 kişiden 372 bin 635'e çıkarak yüzde 28 arttı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Turizm turist
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