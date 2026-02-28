Bugün çeyrek altın kaç TL? 28 Şubat Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

28 Şubat 2026 Altın Fiyatları Analizi

28 Şubat 2026 itibarıyla saat 10:00'da altın fiyatları global piyasalarda dalgalanma gösteriyor. Türkiye’deki altın alım-satım fiyatları ise dikkat çekici seviyelerde. Özellikle ons altın fiyatı 5.263,87 dolar seviyesine ulaştı. Bu durum yatırımcıların dikkatini çekti ve uluslararası gelişmeleri takip etme ihtiyacı doğurdu.

Gram altın, Türkiye’de popüler bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Bugün gram altın alış fiyatı 7.434,92 TL, satış fiyatı 7.435,91 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, yerel yatırımcıların yüksek talep gösterdiği bir dönemde önemli bir gösterge oluşturuyor.

Çeyrek altın da dikkat çeken bir yatırım aracı. Alış fiyatı 11.895,87 TL, satış fiyatı 12.157,71 TL. Çeyrek altın, küçük yatırımcılar için ulaşılabilirliği ile öne çıkıyor. Yarım altının alış fiyatı 23.717,39 TL, satış fiyatı ise 24.315,42 TL olarak kaydedildi.

Cumhuriyet altını ve ata altın da piyasalarda işlem gören alternatifler arasında. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 49.271 TL, satış fiyatı 50.013 TL. Ata altın alış fiyatı ise 50.048 TL, satış fiyatı 50.619 TL olarak tespit edildi. Gremse altın ise alış fiyatı 121.464 TL, satış fiyatı 123.149 TL seviyelerine ulaşmış durumda.

Altın türlerinden ziynet altın, 14 ayar bilezik, 18 ayar bilezik ve 22 ayar bilezik de piyasalarda alıcı buluyor. Ziynet altın, alış fiyatı 47.583,49 TL, satış fiyatı 48.482,13 TL olarak belirlenmiştir. 14 ayar bilezik gramındaki fiyatlar alışta 4.108,76 TL, satışta 5.408,86 TL. 18 ayar bilezik gramı ise alışta 5.246,09 TL, satışta 6.050 TL seviyelerinde işlem görmekte. 22 ayar bilezik gramı almak isteyenler için alış fiyatı 6.820,98 TL, satış fiyatı ise 7.154,49 TL’dir.

28 Şubat 2026 altın fiyatları, yatırımcılar için önemli göstergeler sunmaktadır. Yerli ve uluslararası piyasalardaki etkileri izlemek, altın alım-satımlarında stratejik kararlar almak açısından büyük önem arz ediyor.