FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Eylül Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Eylül Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Eylül Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın, yüzyıllardır güvenilir bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir. 29 Eylül 2025 tarihinde, altın piyasalardaki hareketlilik sürüyor. Saat 10:00 itibarıyla güncel fiyatlar yatırımcılar için kritik bir bilgi kaynağı.

Bugün ons altın fiyatı 3.816,67 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, yatırımcıların global piyasalara olan ilgisini yansıtıyor. Ekonomik belirsizlikler arttığında, değerli madenlere olan talep de artmaktadır. Yatırımcıların dikkatini çeken başka bir veri ise gram altın fiyatlarıdır. Gram altın alış fiyatı 5.100,888 TL. Satış fiyatı ise 5.101,556 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, gram altın alım-satımı yapan yatırımcılar için önemli bir gösterge.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekiyor. Çeyrek altın alış fiyatı 8.161,42 TL'dir. Satış fiyatı ise 8.341,04 TL'dir. Yatırımcılar, çeyrek altını birikim aracı olarak değerlendiriyor. Yarım altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Yarım altın alış fiyatı 16.271,83 TL. Satış fiyatı ise 16.682,09 TL olarak belirlenmiştir. Özel günlerde sıklıkla tercih edilen yarım altın, hediye verme kültürü içinde önemli bir yere sahiptir.

Cumhuriyet altınına gelince, alış fiyatı 34.337 TL'dir. Satış fiyatı ise 34.856 TL olarak gözlemlenmektedir. Cumhuriyet altını, uzun vadeli yatırımcılar arasında sıkça tercih edilmektedir. Gremse altın fiyatları ise alışta 84.685 TL, satışta 85.408 TL seviyesindedir. Ata altın için bugün alış fiyatı 34.889 TL, satış fiyatı ise 35.161 TL seviyesindedir. Ziynet altını da unutmamak lazım; alış fiyatı 32.645,68 TL. Satış fiyatı ise 33.262,15 TL'dir.

Bilezik fiyatlarına geçelim. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 2.869,81 TL. Satış fiyatı ise 3.915,02 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gramı ise alışta 3.656,41 TL, satışta 4.145 TL seviyesindedir. 22 ayar bilezik gram fiyatı 4.758,94 TL'dir. Alış fiyatı bu, satış fiyatı ise 4.971,18 TL olarak kaydedilmiştir. Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 5.075,384 TL. Satış fiyatı ise 5.076,048 TL'dir.

29 Eylül 2025 tarihinde altın fiyatları, yatırımcılar için kritik veriler sunmaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam etmektedir. Yatırımcıların bu fiyatları takip etmeleri, stratejilerini belirlemelerinde avantaj sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin en zengin 35. kişisi... Her yerde aranıyorTürkiye'nin en zengin 35. kişisi... Her yerde aranıyor
Birliktelikleri çok konuşulmuştu! Gazeteci Bahar Feyzan’dan şirketlerine el koyulan Turgay Ciner’e Gülbenli gönderme… Birliktelikleri çok konuşulmuştu! Gazeteci Bahar Feyzan’dan şirketlerine el koyulan Turgay Ciner’e Gülbenli gönderme…

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.099,21
5.099,78
% 1.48
10:07
Ons Altın / TL
158.642,05
158.715,13
% 1.53
10:22
Ons Altın / USD
3.816,52
3.817,02
% 1.5
10:22
Çeyrek Altın
8.158,73
8.338,15
% 1.48
10:07
Yarım Altın
16.266,48
16.676,29
% 1.48
10:07
Ziynet Altın
32.634,94
33.250,59
% 1.48
10:07
Cumhuriyet Altını
34.337,00
34.856,00
% 0.16
13:09
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.