Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Eylül Pazartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın, yüzyıllardır güvenilir bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir. 29 Eylül 2025 tarihinde, altın piyasalardaki hareketlilik sürüyor. Saat 10:00 itibarıyla güncel fiyatlar yatırımcılar için kritik bir bilgi kaynağı.

Bugün ons altın fiyatı 3.816,67 Dolar olarak belirlenmiştir. Bu fiyat, yatırımcıların global piyasalara olan ilgisini yansıtıyor. Ekonomik belirsizlikler arttığında, değerli madenlere olan talep de artmaktadır. Yatırımcıların dikkatini çeken başka bir veri ise gram altın fiyatlarıdır. Gram altın alış fiyatı 5.100,888 TL. Satış fiyatı ise 5.101,556 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, gram altın alım-satımı yapan yatırımcılar için önemli bir gösterge.

Çeyrek altın fiyatları da dikkat çekiyor. Çeyrek altın alış fiyatı 8.161,42 TL'dir. Satış fiyatı ise 8.341,04 TL'dir. Yatırımcılar, çeyrek altını birikim aracı olarak değerlendiriyor. Yarım altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Yarım altın alış fiyatı 16.271,83 TL. Satış fiyatı ise 16.682,09 TL olarak belirlenmiştir. Özel günlerde sıklıkla tercih edilen yarım altın, hediye verme kültürü içinde önemli bir yere sahiptir.

Cumhuriyet altınına gelince, alış fiyatı 34.337 TL'dir. Satış fiyatı ise 34.856 TL olarak gözlemlenmektedir. Cumhuriyet altını, uzun vadeli yatırımcılar arasında sıkça tercih edilmektedir. Gremse altın fiyatları ise alışta 84.685 TL, satışta 85.408 TL seviyesindedir. Ata altın için bugün alış fiyatı 34.889 TL, satış fiyatı ise 35.161 TL seviyesindedir. Ziynet altını da unutmamak lazım; alış fiyatı 32.645,68 TL. Satış fiyatı ise 33.262,15 TL'dir.

Bilezik fiyatlarına geçelim. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 2.869,81 TL. Satış fiyatı ise 3.915,02 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gramı ise alışta 3.656,41 TL, satışta 4.145 TL seviyesindedir. 22 ayar bilezik gram fiyatı 4.758,94 TL'dir. Alış fiyatı bu, satış fiyatı ise 4.971,18 TL olarak kaydedilmiştir. Serbest 0.995 has altın alış fiyatı 5.075,384 TL. Satış fiyatı ise 5.076,048 TL'dir.

29 Eylül 2025 tarihinde altın fiyatları, yatırımcılar için kritik veriler sunmaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatlarının seyrinde etkili olmaya devam etmektedir. Yatırımcıların bu fiyatları takip etmeleri, stratejilerini belirlemelerinde avantaj sağlar.