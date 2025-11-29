FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 29 Kasım Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

29 Kasım 2025 tarihi itibarıyla altın piyasasında önemli fiyat değişiklikleri yaşanıyor. Ons altın, 4.217,67 Dolar seviyesine ulaşırken, gram altın fiyatı 5.762,77 TL'ye kadar çıktı. Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi farklı altın türleri de dikkat çekiyor. Türkiye'deki döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendiriyor. Altın fiyatları güncel olarak yoğun takip ediliyor.

Ezgi Sivritepe

29 Kasım 2025 itibarıyla altın piyasasında dikkat çekici fiyat hareketleri gözlemleniyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.217,67 Dolar olarak belirlendi. Dünya genelindeki ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışlarını artırıyor. Altın talebi bu nedenle artıyor. Bu durum fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Gram altın fiyatları ise dikkat çekici durumda. Alış fiyatı 5.762,77 TL, satış fiyatı ise 5.763,55 TL olarak kaydedildi. Türkiye'deki iç piyasa koşulları, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte faktör oluşturuyor. Özellikle gram altın, yatırımcılar için tercih edilen bir alternatif olmaya devam ediyor.

Çeyrek altın fiyatları da öne çıkıyor. Alış fiyatı 9.220,44 TL, satış fiyatı ise 9.423,41 TL olarak belirlenmiş. Yarım altın için alış fiyatı 18.383,24 TL, satış fiyatı ise 18.846,81 TL seviyelerinde işlem görüyor. Cumhuriyet altının alış fiyatı 38.404 TL, satış fiyatı 38.983 TL olarak güncellenmiştir. Bu fiyatlar, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Gremse altın fiyatları da güncel. Alış fiyatı 94.376 TL, satış fiyatı ise 95.296 TL olarak belirlenmiştir. Ata altın için alış fiyatı 38.910 TL, satış fiyatı 39.191 TL'dir. Ziynet altın fiyatları ise alış 36.881,74 TL, satış 37.578,35 TL olarak açıklanmıştır. Düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih edilen ziynet altın, Türkiye'de önemli bir yatırım aracı olarak değerlendiriliyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekici. 14 ayar bilezik gramı 3.204,40 TL'den başlayarak 4.309,83 TL'ye kadar çıkmaktadır. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.067,72 TL, satış fiyatı 4.650 TL olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gramı ise alış 5.302,64 TL, satış 5.548,21 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu fiyatlar, el işçiliği ve kullanılan altın ayarına göre değişkenlik gösteriyor.

Serbest 0.995 has altının alış fiyatı 5.733,958 TL, satış fiyatı ise 5.734,733 TL olarak güncellenmiştir. Altın piyasasındaki bu fiyatlar, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken önemli detaylar sunuyor.

Altın fiyatları sürekli dalgalanma gösteriyor. Hem uluslararası piyasalardaki gelişmeler hem de yerel ekonomik koşullar bu durumu etkiliyor. Yatırımcıların stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Piyasa dinamiklerini dikkate almak bu dönemde büyük önem taşıyor. İlgili yatırımcıların fiyatları yakından takip ederek bilinçli adımlar atmaları öneriliyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.762,77
5.763,55
% 1.55
23:59
Ons Altın / TL
179.215,07
179.301,29
% 1.55
23:59
Ons Altın / USD
4.217,39
4.217,96
% 1.39
23:59
Çeyrek Altın
9.220,44
9.423,41
% 1.55
23:59
Yarım Altın
18.383,24
18.846,81
% 1.55
23:59
Ziynet Altın
36.881,74
37.578,35
% 1.55
23:59
Cumhuriyet Altını
38.404,00
38.983,00
% 0.31
15:31
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
