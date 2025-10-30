FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Ekim Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

30 Ekim 2025 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici bir hareketlilik sergiliyor. Ons altın 3.977,14 Dolar olurken, gram altın 5.365,362 TL'den satışa sunuluyor. Piyasalardaki talep ve arz dengeleri çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınları üzerindeki fiyatlara yansıyor. Bilezik fiyatları da artış gösterdi. Yatırımcılar için bu süreç, altın alım satım kararları öncesi özen gerektiriyor.

Ezgi Sivritepe

Altın fiyatları, 30 Ekim 2025 tarihi itibarıyla dikkat çekici bir hareketlilik gösteriyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 3.977,14 Dolar seviyesine ulaştı. Bu fiyat, yatırımcıların uluslararası piyasalardaki gelişmelere tepkilerini yansıtıyor. Ekonomik verilerin etkisi de dikkat çekiyor.

Türk lirası üzerinden yapılan alış ve satış işlemlerinde gram altın fiyatları 5.365,362 TL'den alınıyor. Satış fiyatı ise 5.366,104 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, yerel piyasalardaki talep ve arz dengesi ile doğrudan ilişkili. Yatırımcılar için önemli bir gösterge olan gram altın fiyatları, güvenli liman arayışının devam ettiğini gösteriyor.

Aynı zamanda, ons altın fiyatlarının Türk lirasındaki karşılığına bakıldığında, alış fiyatı 166.864,52 TL, satış fiyatı ise 166.921,40 TL olarak kaydedilmiştir. Bu durum, iç piyasalardaki dalgalanmaların dış piyasalardaki değerlemelere bağlı olarak değişeceğini ortaya koyuyor.

Çeyrek altın fiyatları, alışta 8.584,58 TL, satışta ise 8.773,58 TL olarak belirlenmiştir. Çeyrek altın, yatırımcıların sıkça tercih ettiği küçük yatırım araçlarından biridir. Yarım altın için alış fiyatı 17.115,50 TL, satış fiyatı ise 17.547,16 TL'ye ulaşmıştır. Cumhuriyet altını ise alışta 37.083 TL, satışta 37.644 TL değerindedir. Bu fiyatlar, altına olan güvenin arttığını gösteriyor.

Gremse altın fiyatları, alışta 91.080 TL, satışta 92.721 TL olarak kaydedilmiştir. Ata altın, 37.523 TL alış ve 38.172 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. Ziynet altın fiyatları ise alışta 34.338,32 TL, satışta 34.987 TL olarak belirlenmiştir. Bu çeşitler, hediyeleşme ve yatırım amaçlı kullanım alanları nedeniyle değerli olduğunu belirtmek gerekir.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.090,38 TL, satışta 4.206,83 TL seviyesinde. 18 ayar bilezik gramı ise 3.925,71 TL'den alışa sunuluyor. Satış fiyatı 4.460 TL olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise 5.117,36 TL alış, 5.397,68 TL satış seviyesindedir. Bu fiyatlar, altının işlenebilirliğinin yanı sıra estetik değerini de gösteriyor.

Altın fiyatları, global ekonomik dinamiklerden etkileniyor. Yerel piyasalardaki talep ve arz dengeleri de fiyatları belirliyor. Yatırımcılar için bu dönem, altın alım satımı yapmadan önce dikkatli olunması gereken bir süreç sunuyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.359,50
5.360,24
% 1.13
10:08
Ons Altın / TL
166.598,62
166.656,69
% 1.08
10:23
Ons Altın / USD
3.969,45
3.970,00
% 1.02
10:23
Çeyrek Altın
8.575,19
8.763,99
% 1.13
10:08
Yarım Altın
17.096,32
17.527,32
% 1.13
10:08
Ziynet Altın
34.299,83
34.947,44
% 1.13
10:08
Cumhuriyet Altını
37.083,00
37.644,00
% -2.24
15:44
