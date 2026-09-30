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Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.609 TL ile günlük %0,34'lük bir artış gösterirken, haftalık bazda 245 TL'lik kayıpla 6.590 TL'ye geriledi. Yatırımcılar için altındaki bu dalgalanmalar dikkate değer hale geldi.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.609 TL seviyesinden işlem görerek, günlük bazda %0,34'lük bir artış kaydetti. Ancak, haftalık değişimde dikkat çekici bir geri çekilme yaşandı; 7 gün önceki kapanış fiyatı 6.835 TL'den son kapanış olan 6.590 TL'ye geriledi. Bu durum, haftalık bazda 245 TL'lik bir kayba ve %3,58'lik bir düşüşe işaret ediyor. Bunun yanı sıra, ons altın fiyatı 4.191 $ seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL kuru ise 49,02 olarak belirlendi. Bugünkü koşullarda gram altın, özellikle yatay bir seyir izleyerek alıcılar üzerinde sınırlı bir baskı yaratıyor.

100.000 TL bütçe ile gram altın alımı yapıldığında, 15 adet satın alınabilmekte ve elde kalan tutar 859 TL olarak kaydedilmektedir. Çeyrek altın için ise 100.000 TL ile 9 adet satın alınabilirken, kalan tutar 2.743 TL'dir.

Son bir haftada gram altın, 6.835 TL seviyesinden 6.590 TL seviyesine düşmüştür. Hem günlük hem de haftalık bazda altındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çeken faktörler olarak öne çıkıyor.

Güncel Altın Fiyatları

30 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.608 TL 6.609 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.573 TL 10.806 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.081 TL 21.613 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.525 TL 44.179 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.609 TL 4.810 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.541 TL 5.305 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.191 $ 4.192 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.551 TL 6.569 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.482 TL 10.741 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.898 TL 21.482 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.525 TL 44.179 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.435 TL, direnç seviyesi ise 6.790 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için de destek 4.079 dolar, direnç 4.321 dolar seviyelerinde izlenmektedir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.551 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 655.113 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.806 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.192 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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