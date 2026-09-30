Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.609 TL seviyesinden işlem görerek, günlük bazda %0,34'lük bir artış kaydetti. Ancak, haftalık değişimde dikkat çekici bir geri çekilme yaşandı; 7 gün önceki kapanış fiyatı 6.835 TL'den son kapanış olan 6.590 TL'ye geriledi. Bu durum, haftalık bazda 245 TL'lik bir kayba ve %3,58'lik bir düşüşe işaret ediyor. Bunun yanı sıra, ons altın fiyatı 4.191 $ seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL kuru ise 49,02 olarak belirlendi. Bugünkü koşullarda gram altın, özellikle yatay bir seyir izleyerek alıcılar üzerinde sınırlı bir baskı yaratıyor.

100.000 TL bütçe ile gram altın alımı yapıldığında, 15 adet satın alınabilmekte ve elde kalan tutar 859 TL olarak kaydedilmektedir. Çeyrek altın için ise 100.000 TL ile 9 adet satın alınabilirken, kalan tutar 2.743 TL'dir.

Son bir haftada gram altın, 6.835 TL seviyesinden 6.590 TL seviyesine düşmüştür. Hem günlük hem de haftalık bazda altındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çeken faktörler olarak öne çıkıyor.

30 Eylül 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.608 TL 6.609 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.573 TL 10.806 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 21.081 TL 21.613 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.525 TL 44.179 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.609 TL 4.810 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.541 TL 5.305 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.191 $ 4.192 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.551 TL 6.569 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.482 TL 10.741 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.898 TL 21.482 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.525 TL 44.179 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.435 TL, direnç seviyesi ise 6.790 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için de destek 4.079 dolar, direnç 4.321 dolar seviyelerinde izlenmektedir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular