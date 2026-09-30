Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Eylül Çarşamba 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.609 TL seviyesinden işlem görerek, günlük bazda %0,34'lük bir artış kaydetti. Ancak, haftalık değişimde dikkat çekici bir geri çekilme yaşandı; 7 gün önceki kapanış fiyatı 6.835 TL'den son kapanış olan 6.590 TL'ye geriledi. Bu durum, haftalık bazda 245 TL'lik bir kayba ve %3,58'lik bir düşüşe işaret ediyor. Bunun yanı sıra, ons altın fiyatı 4.191 $ seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL kuru ise 49,02 olarak belirlendi. Bugünkü koşullarda gram altın, özellikle yatay bir seyir izleyerek alıcılar üzerinde sınırlı bir baskı yaratıyor.
100.000 TL bütçe ile gram altın alımı yapıldığında, 15 adet satın alınabilmekte ve elde kalan tutar 859 TL olarak kaydedilmektedir. Çeyrek altın için ise 100.000 TL ile 9 adet satın alınabilirken, kalan tutar 2.743 TL'dir.
Son bir haftada gram altın, 6.835 TL seviyesinden 6.590 TL seviyesine düşmüştür. Hem günlük hem de haftalık bazda altındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çeken faktörler olarak öne çıkıyor.
30 Eylül 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.608 TL
|6.609 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.573 TL
|10.806 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.081 TL
|21.613 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.525 TL
|44.179 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.609 TL
|4.810 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.541 TL
|5.305 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.191 $
|4.192 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.551 TL
|6.569 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.482 TL
|10.741 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.898 TL
|21.482 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.525 TL
|44.179 TL
Gram altın için destek seviyesi 6.435 TL, direnç seviyesi ise 6.790 TL olarak belirlenmiştir. Ons altın için de destek 4.079 dolar, direnç 4.321 dolar seviyelerinde izlenmektedir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.551 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 655.113 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.806 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.192 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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