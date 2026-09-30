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19 yıllık dönem sona erdi! Palandöken TESK'te genel başkanlığa aday olmadığını açıkladı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Genel Kurulu'nda genel başkanlığa yeniden aday olmadığını belirtti. Aday olmadığını açıklamasının ardından Palandöken'in 19 yıllık genel başkanlık dönemi de sona ermiş oldu.

19 yıllık dönem sona erdi! Palandöken TESK'te genel başkanlığa aday olmadığını açıkladı

TESK 22. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (IESOB) Başkanı ve TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tural'ın başkanlığında Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasıyla başladı.

Mevcut başkan Bendevi Palandöken, sunuş konuşmasında, bunun bir hizmet yarışı olduğunu belirterek adil, demokratik, esnaf ve zanaatkara yakışır bir seçim sürecinin yaşanması temennisinde bulundu. Yaklaşık 57 yıldır her kademede görev yaptığını ifade eden Palandöken, zorlukları, sıkıntıları, felaketleri hep birlikte yaşadıklarını ama TESK'in Türkiye'nin en güçlü, en büyük markası olduğunu söyledi.

Palandöken'in sunuş konuşmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporları ve denetim kurulu raporları okunarak oylamaya sunuldu. Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Palandöken, söz isteyerek yaptığı konuşmada, TESK'e yaptığı hizmetleri anlatarak "Seçime girip liste çıkarmama gerek kalmadığına karar verdim. Liste çıkarmıyorum. Liste hazırladım ama bu şartlarda, eşit olmayan, seviye olmayan, beni üzen ortamda bundan sonra hizmet etmenin de bir manası yok. Siz kararınızı vermişsiniz. Vereceğiniz en doğru kararı vermenizi size tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"TEŞKİLATIMIZA VE ÜLKEMİZE HAYIRLI HİZMETLER YAPACAĞIZ"

TESK Genel Başkan adayı Mehmet Yiğiner ise hizmet için aday olduğunu dile getirerek "Birliklerin, federasyonların güçlerini tek çatıda birleştireceğiz. Hedefimiz o. Başta Türkiye esnaf ve sanatkarlarımıza, teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı hizmetler yapacağız. Bunda iddialıyız. Odalarımızın, birliklerimizin, federasyonlarımızın, fiziki ve ekonomik yapılarını düze çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Yiğiner, TESK'in 2,5 milyona yakın esnaf ve sanaatkarla devletin direği olduğuna dikkati çekerek çalışanlar ve ailelerle bu sayının yaklaşık 10 milyonluk bir aile olduğunun altını çizdi.

PALANDÖKEN GENEL BAŞKANLIK GÖREVİNİ 19 YILDIR YÜRÜTÜYORDU

Bendevi Palandöken, 1996-1999 yıllarında TESK Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanvekilliği görevlerinde bulunmasının ardından, 2007 yılında Konfederasyon Genel Başkanlığına seçildi.

Aday olmadığını açıklamasının ardından Palandöken'in 19 yıllık genel başkanlık dönemi de sona ermiş oldu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bendevi Palandöken TESK
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