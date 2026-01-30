Bugün çeyrek altın kaç TL? 30 Ocak Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

30 Ocak 2026 tarihinde altın fiyatları dikkat çekici seviyelerde işlem görüyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın, 5.156,08 dolardan satılıyor. Bu durum, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin devam ettiğini gösteriyor. Altına olan talep artmaya devam ediyor. Piyasalara yön veren unsurlar arasında enflasyon endişeleri yer alıyor. Merkez bankalarının para politikaları da önemli bir rol üstleniyor.

Gram altın fiyatları alış 7.202,907 TL, satış 7.206,11 TL olarak kaydedildi. Gram altın, Türkiye'deki yatırımcılar için birikim yapmanın yanı sıra, koruma aracı olarak tercih ediliyor. Fiyat artışı, döviz kurlarındaki değişimle paralel hareket ediyor. Bu durum dikkat çekiyor.

Çeyrek altın fiyatları alış 11.524,65 TL, satış 11.781,99 TL olarak belirlendi. Yatırımcıların gözdesi olan çeyrek altın, özellikle düğün ve özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor. Yarım altın da benzer bir talep görüyor. Alış fiyatı 22.977,27 TL, satış fiyatı 23.563,98 TL seviyelerinde. Cumhuriyet altınının alış fiyatı ise 52.996 TL, satış fiyatı 53.792 TL olarak belirlenmiş durumda.

Ayrıca, gremse altın fiyatları alış 126.423 TL, satış 129.549 TL seviyelerinde. Ata altın, alış fiyatı 52.091 TL, satış fiyatı ise 53.131 TL olarak kaydedildi. Ziynet altının alış fiyatı 46.098,60 TL, satış fiyatı ise 46.983,84 TL olarak işlem görmekte. Bu veriler, yatırımcıların alternatiflerini değerlendirdiğini gösteriyor.

Bilezik fiyatları da dikkat çekiyor. 14 ayar bilezik fiyatları alış 4.310,17 TL, satış 5.664,07 TL. 18 ayar bilezik alış 5.244,41 TL, satış 6.120 TL seviyelerinde. 22 ayar bilezik fiyatları ise alış 7.099,52 TL, satış 7.527,49 TL olarak kaydedilmektedir. Altın madeni takılar, süs eşyası ve yatırım aracı olarak önemini koruyacak gibi görünüyor.

Son olarak, serbest piyasada 0.995 has altın fiyatları alış 7.166,892 TL, satış 7.170,079 TL olarak belirlendi. Altın, tarihsel olarak güvenli bir yatırım aracı olmuştur. Bu nedenle yatırımcılar için önemli bir varlık olarak kalmaya devam edecektir. Piyasaların gelecekteki dinamiklerini izlemek kritik önem taşıyor.