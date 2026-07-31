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Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Temmuz Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 31 Temmuz 2026 itibarıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bugün ons altın 4.078,51 dolara ulaşırken, gram altın 6.231,15 TL alış, 6.231,90 TL satış fiyatıyla işlem görmekte. Çeyrek altın alış fiyatı 9.969,84 TL, yarım altın 19.877,37 TL seviyelerinde. Yatırımcılar, bu dalgalanmalar ve piyasa koşullarını değerlendirerek güvenli bir liman arayışlarını sürdürüyor. Altın, bireysel yatırım için önemli bir araç konumundadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Temmuz Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları, 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bugün saat 10:00’da ons altın fiyatları, 4.078,51 dolara ulaştı. Bu değer, piyasalardaki dalgalanmalar ve global ekonomik koşullardan etkileniyor. Yatırımcılar için ons altın, güvenli bir liman olarak öne çıkıyor. TL cinsinden altın fiyatları da iç piyasadaki gelişmelere göre yön buluyor.

Gram altın fiyatları, alışta 6.231,15 TL, satışta ise 6.231,90 TL seviyesinde belirlendi. Türkiye’de bireysel yatırımcılar, gram altını en çok tercih edilen yatırım aracı olarak görüyor. Bu fiyatlar, yurtiçindeki ekonomik durumu yansıtıyor. Ayrıca uluslararası altın fiyatlarıyla da bağlantılı.

Çeyrek, yarım altın ve Cumhuriyet altını gibi küçük birimlerin fiyatları dikkat çekiyor. Çeyrek altının alış fiyatı 9.969,84 TL, satış fiyatı 10.189,16 TL. Yarım altın, alışta 19.877,37 TL, satışta 20.378,31 TL. Cumhuriyet altını ise alışta 41.042 TL, satışta 41.662 TL seviyesinde işlem görmekte. Halk arasında bu altınlardan alınan hediyeler, bireysel alım satımı etkiliyor.

Gram altının yanı sıra daha büyük altın birimlerine ait önemli fiyatlar gözlemleniyor. Ata altını alış fiyatı 40.668 TL, satış fiyatı 41.429 TL şeklinde belirlenmiş. Ziynet altını ise alışta 39.879,37 TL, satışta 40.631,99 TL düzeyinde işlem görüyor. Gremse altın fiyatları alışta 99.397 TL, satışta 100.747 TL olarak kaydedildi.

Altın sektöründeki bileziklerin fiyatları da oldukça çeşitli. 14 ayar bileziğin gramı, alışta 3.350,18 TL, satışta 4.535,35 TL ile işlem görmekte. 18 ayar bileziklerin alış fiyatı 4.219,59 TL, satış fiyatı 4.965 TL. 22 ayar bilezikler ise 5.588,29 TL alış, 5.815,73 TL satışla yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Altın fiyatları, 31 Temmuz 2026 itibarıyla hem yurtiçindeki döviz dalgalanmalarının hem de global olayların etkisiyle şekilleniyor. Yatırımcıların bu bilgileri dikkate alması önem taşıyor. Altın, ek finansal güvenlik arayanlara her zaman bir çözüm sunmayı sürdürüyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Temmuz Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.229,66
6.230,62
% -0.43
10:15
Ons Altın / TL
193.458,67
193.525,25
% -0.58
10:30
Ons Altın / USD
4.071,10
4.071,67
% -0.78
10:30
Çeyrek Altın
9.967,46
10.187,07
% -0.43
10:15
Yarım Altın
19.872,62
20.374,14
% -0.43
10:15
Ziynet Altın
39.869,83
40.623,66
% -0.43
10:15
Cumhuriyet Altını
41.042,00
41.662,00
% 1.51
17:07
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Altın güncel altın fiyatları
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