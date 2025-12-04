FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 4 Aralık Perşembe 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

4 Aralık 2025 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekici dalgalanmalar gösteriyor. Bugün itibarıyla gram altın alış fiyatı 5.718,048 TL, çeyrek altın ise 9.148,88 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ons altın fiyatı 4.189,43 Dolar olarak kaydedildi. Yatırımcıların bu dalgalanmaları iyi değerlendirmesi, altın piyasasındaki fırsatları ve riskleri net bir şekilde anlamalarına yardımcı olacaktır. Detaylı takip önemli.

Ezgi Sivritepe

Altın, yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor. 4 Aralık 2025 itibarıyla, saat 10:00'da belirlenen altın fiyatları dalgalanıyor. Bugün ons altın fiyatı 4.189,43 Dolar seviyesinde. Gram altın fiyatı alışta 5.718,048 TL, satışta ise 5.718,813 TL olarak kaydedildi. Bu değerler, altının Türk Lirası bazında önemli bir yükseliş gösterdiğini işaret ediyor.

Daha detaylı bir analiz yapıldığında, ons altın fiyatındaki dalgalanmanın yatırımcı ilgisini artırdığı görülüyor. Bugün ons altın alış fiyatı 177.833,08 TL, satış fiyatı ise 177.879,06 TL olarak belirlendi. Bu durum, döviz kurlarındaki değişimle doğrudan bağlantılı. Altın piyasasında etkili olmaya devam ediyor.

Çeyrek altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor. Çeyrek altın alış fiyatı 9.148,88 TL, satış fiyatı ise 9.350,26 TL olarak kaydedildi. Yarım altın ise alışta 18.240,57 TL, satışta 18.700,52 TL değerinde. Cumhuriyet altını alış fiyatı 38.724 TL, satış fiyatı 39.310 TL seviyelerine ulaştı. Bu fiyat hareketleri, altın yatırımını değerlendirenlere önemli fırsatlar sunuyor.

Gremse altın fiyatları da dikkat çekiyor. Gremse altın alışta 93.416 TL, satışta 94.192 TL olarak kaydedildi. Ata altını, bugün alışta 38.515 TL, satışta ise 38.737 TL olarak işlem görüyor. Ziynet altını ise 36.595,51 TL alış ve 37.286,66 TL satış fiyatları ile dikkat çekiyor. Tüm bu veriler, yatırımcılar için altın piyasasının mevcut dalgalanmalarını değerlendirmeleri gerektiğini gösteriyor.

Bilezik fiyatları da ilgi çekici. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.171,19 TL, satışta 4.265,68 TL seviyesinde işlem görüyor. 18 ayar bilezik gramı alış fiyatı 4.032,03 TL, satış fiyatı ise 4.650 TL. 22 ayar bilezik gramı ise alışta 5.248,68 TL, satışta 5.483,68 TL olarak belirlenmiş durumda.

Serbest 0.995 has altın fiyatları, alışta 5.689,458 TL, satışta ise 5.690,219 TL seviyelerindedir. Bu veriler, 4 Aralık 2025 itibarıyla altın piyasasının dinamik yapısını sergiliyor. Yatırımcıların, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeleri önemlidir. Gelecekteki fiyat hareketlerini değerlendirmek için bu bilgiler faydalı olacaktır.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.720,40
5.721,16
% -0.34
10:28
Ons Altın / TL
177.902,30
177.949,96
% -0.35
10:43
Ons Altın / USD
4.189,14
4.189,69
% -0.41
10:43
Çeyrek Altın
9.152,63
9.354,10
% -0.34
10:28
Yarım Altın
18.248,06
18.708,19
% -0.34
10:28
Ziynet Altın
36.610,53
37.301,96
% -0.34
10:28
Cumhuriyet Altını
38.724,00
39.310,00
% 0.39
16:58
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
