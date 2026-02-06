FİNANS

Bugün çeyrek altın kaç TL? 6 Şubat Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları 6 Şubat 2026 tarihinde önemli dalgalanmalar göstermektedir. Güncel verilere göre ons altın 4.837,08 Dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 6795.867 TL alış, 6798.462 TL satış seviyelerindedir. Çeyrek altın alış fiyatı 10.873,39 TL, satış fiyatı ise 11.115,49 TL olarak kaydedilmiştir. Yatırımcılar, piyasalardaki belirsizlik ve ekonomik gelişmeleri takip ederek stratejilerini belirlemeye çalışmaktadır.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altın, güvenli bir mülk olarak kabul edilmektedir. Yatırımcılar için önemli bir değer koruma aracıdır. 6 Şubat 2026 itibarıyla altın fiyatları önemli bir dalgalanma göstermektedir. Saat 10:00'da veriler, dikkatle izlenmesi gereken seviyeleri ortaya koyar.

Ons altın fiyatı 4.837,08 Dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bu değer, uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yansıtır. Altın fiyatlarındaki bu seviye, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Ayrıca piyasa trendlerini belirlemede etkili olmaktadır.

Gram altın fiyatları ise 6795.867 TL alış ve 6798.462 TL satış seviyelerinde bulunmaktadır. Gram altın, Türkiye’de sıkça tercih edilen bir yatırım aracıdır. Bu seviyeler, doların seyri ve yerel ekonomik koşullara bağlıdır. Yatırımcılar için gram altının fiyatları, piyasa koşullarını değerlendirmek açısından referans kaynağıdır.

Ons altın için alış fiyatı 211329.06 TL, satış fiyatı 211499.91 TL olarak belirlenmiştir. Bu değerler, yurtiçindeki altın fiyatlarının belirlenmesinde etkilidir. Yatırımcılar, ons altındaki değişimi takip ederek kararlarını şekillendirebilirler.

Çeyrek altın fiyatları alışta 10873.39 TL, satışta ise 11115.49 TL olarak kaydedilmiştir. Çeyrek altın, düğünlerde sıkça tercih edilen bir üründür. Bu durumda fiyatlar önemli bir referans oluşturmaktadır. Yarım altının alış fiyatı 21678.82 TL, satış fiyatı ise 22230.97 TL'dir. Cumhuriyet altını alışta 47150 TL, satışta 48027 TL seviyelerinde işlem görmektedir.

Gram altın yatırım araçları arasında 14 ayar bilezik fiyatları da bulunmaktadır. Bu fiyatlar alışta 3994.53 TL, satışta 5283.32 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gram fiyatı 5075.98 TL alış, 6120 TL satış aralığında dalgalanmaktadır. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise 6586.61 TL alış, 6971.01 TL satış seviyesindedir. Bu fiyatlar, altın bileziklerin yatırım aracı olarak değerini yansıtmaktadır.

Serbest 0.995 has altın fiyatları da yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturmaktadır. Bu altın türü, 6761.888 TL alış ve 6764.47 TL satış fiyatlarıyla piyasada işlem görmektedir. Altın fiyatları üzerindeki bu gelişmeler, yatırımcıların kararlarını etkilemektedir. Piyasa belirsizliği ise devam etmektedir.

Altın fiyatları, 06 Şubat 2026 tarihli verilerle yatırımcıların karar süreçlerinde önemli bir referans olmaya devam etmektedir. Piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik haberler, fiyatların nasıl şekilleneceğini belirleyecektir. Yatırımcılar, bu gelişmeleri dikkatle izlemelidir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.799,82
6.802,45
% 1.04
10:03
Ons Altın / TL
211.408,19
211.487,79
% 0.98
10:18
Ons Altın / USD
4.847,80
4.848,38
% 0.8
10:18
Çeyrek Altın
10.879,71
11.122,01
% 1.04
10:03
Yarım Altın
21.691,42
22.244,02
% 1.04
10:03
Ziynet Altın
43.518,83
44.351,99
% 1.04
10:03
Cumhuriyet Altını
47.150,00
48.027,00
% -2.88
17:01
