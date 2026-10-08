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Bugün çeyrek altın kaç TL? 8 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Günün başlangıcında gram altın 6.525 TL'den işlem görerek %0,34'lük bir günlük artış kaydetti. Dolar/TL'nin etkisiyle sınırlı yükseliş yaşanan gram altın haftalık bazda 22 TL değer kaybetti.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 8 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Günün başlangıcında gram altın 6.525 TL seviyesinden işlem görerek, %0,34'lük günlük bir artış kaydetti. Aynı zamanda ons altın fiyatı 4.123 $ ile seyrini sürdürmektedir. Dolar/TL kuru 49,21 seviyesinden işlem görürken, bu durum gram altındaki sınırlı yükselişi destekliyor. Ancak daha geniş bir perspektife bakıldığında, gram altın haftalık bazda 22 TL'lik bir gerileme yaşadı ve %0,34'lük bir düşüş söz konusu.

100.000 TL'lik bir bütçeyle gram altın alımı gerçekleştirildiğinde, 15 adet gram altın alınabiliyor ve geriye 2.123 TL kalıyor. Çeyrek altın için aynı bütçeyle 9 adet alınabiliyor ve kalan tutar ise 3.982 TL olarak belirleniyor. 7 gün önce gram altın fiyatı 6.552 TL seviyesindeyken, son kapanış 6.529 TL ile sonuçlandı.

Güncel Altın Fiyatları

08 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.524 TL 6.525 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.439 TL 10.669 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 20.812 TL 21.337 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.165 TL 43.819 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.572 TL 4.768 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.507 TL 5.265 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.121 $ 4.122 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.505 TL 6.516 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.408 TL 10.654 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.751 TL 21.308 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.165 TL 43.819 TL


Son olarak, grafik üzerinden fiyat hareketlerine göz attığımızda, altın fiyatlarındaki dalgalanmalara dair daha net bir görünüm elde edebiliriz.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 8 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek noktası 6.490 TL, direnç noktası ise 6.581 TL olarak izlenecek. Ons altın için ise destek seviyesi 4.099 $ ve direnç seviyesi 4.166 $ olarak belirlenmiştir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.505 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 650.496 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.669 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.122 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 8 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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