Bugün çeyrek altın kaç TL? 8 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Günün başlangıcında gram altın 6.525 TL seviyesinden işlem görerek, %0,34'lük günlük bir artış kaydetti. Aynı zamanda ons altın fiyatı 4.123 $ ile seyrini sürdürmektedir. Dolar/TL kuru 49,21 seviyesinden işlem görürken, bu durum gram altındaki sınırlı yükselişi destekliyor. Ancak daha geniş bir perspektife bakıldığında, gram altın haftalık bazda 22 TL'lik bir gerileme yaşadı ve %0,34'lük bir düşüş söz konusu.

100.000 TL'lik bir bütçeyle gram altın alımı gerçekleştirildiğinde, 15 adet gram altın alınabiliyor ve geriye 2.123 TL kalıyor. Çeyrek altın için aynı bütçeyle 9 adet alınabiliyor ve kalan tutar ise 3.982 TL olarak belirleniyor. 7 gün önce gram altın fiyatı 6.552 TL seviyesindeyken, son kapanış 6.529 TL ile sonuçlandı.

08 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.524 TL 6.525 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.439 TL 10.669 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.812 TL 21.337 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.165 TL 43.819 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.572 TL 4.768 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.507 TL 5.265 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.121 $ 4.122 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.505 TL 6.516 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.408 TL 10.654 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.751 TL 21.308 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.165 TL 43.819 TL





Son olarak, grafik üzerinden fiyat hareketlerine göz attığımızda, altın fiyatlarındaki dalgalanmalara dair daha net bir görünüm elde edebiliriz.

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek noktası 6.490 TL, direnç noktası ise 6.581 TL olarak izlenecek. Ons altın için ise destek seviyesi 4.099 $ ve direnç seviyesi 4.166 $ olarak belirlenmiştir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular