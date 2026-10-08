Bugün çeyrek altın kaç TL? 8 Ekim Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Günün başlangıcında gram altın 6.525 TL seviyesinden işlem görerek, %0,34'lük günlük bir artış kaydetti. Aynı zamanda ons altın fiyatı 4.123 $ ile seyrini sürdürmektedir. Dolar/TL kuru 49,21 seviyesinden işlem görürken, bu durum gram altındaki sınırlı yükselişi destekliyor. Ancak daha geniş bir perspektife bakıldığında, gram altın haftalık bazda 22 TL'lik bir gerileme yaşadı ve %0,34'lük bir düşüş söz konusu.
100.000 TL'lik bir bütçeyle gram altın alımı gerçekleştirildiğinde, 15 adet gram altın alınabiliyor ve geriye 2.123 TL kalıyor. Çeyrek altın için aynı bütçeyle 9 adet alınabiliyor ve kalan tutar ise 3.982 TL olarak belirleniyor. 7 gün önce gram altın fiyatı 6.552 TL seviyesindeyken, son kapanış 6.529 TL ile sonuçlandı.
08 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.524 TL
|6.525 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.439 TL
|10.669 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.812 TL
|21.337 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.165 TL
|43.819 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.572 TL
|4.768 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.507 TL
|5.265 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.121 $
|4.122 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.505 TL
|6.516 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.408 TL
|10.654 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.751 TL
|21.308 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.165 TL
|43.819 TL
Son olarak, grafik üzerinden fiyat hareketlerine göz attığımızda, altın fiyatlarındaki dalgalanmalara dair daha net bir görünüm elde edebiliriz.
Gram altın için destek noktası 6.490 TL, direnç noktası ise 6.581 TL olarak izlenecek. Ons altın için ise destek seviyesi 4.099 $ ve direnç seviyesi 4.166 $ olarak belirlenmiştir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.505 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 650.496 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.669 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.122 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum