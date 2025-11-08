Bugün çeyrek altın kaç TL? 8 Kasım Cumartesi 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın fiyatları 8 Kasım 2025 itibarıyla piyasada önemli bir faktör haline gelmiştir. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.004,14 dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bu durum, uluslararası altın fiyatlarının Türkiye'deki yansımalarını göstermektedir. Altın, yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam etmektedir. Piyasalardaki dalgalanmalara duyarlılığı ise oldukça yüksektir.

Gram altın fiyatları serbest piyasada 5.433,332 TL alış, 5.434,092 TL satış olarak belirlenmiştir. Gram altın, bireysel yatırımcılar için büyük kolaylıklar sunmaktadır. Yüksek likiditesi sayesinde hızlı alım satım işlemleri mümkün hale gelmektedir. Bu nedenle, gram altın küçük ölçekli yatırımcılar için cazip bir alternatif oluşturmaktadır.

Çeyrek altın fiyatları 8.693,33 TL alış ve 8.884,74 TL satış olarak kaydedilmiştir. Çeyrek altın, Türkiye'de özel günlerde veya hediyelik olarak sıkça tercih edilmektedir. Yüksek değer artışı potansiyeli, çekici bir seçenek sunmaktadır. Yatırımcılar çeyrek altını değerlendirmekte, ilgi göstermektedir.

Yarım altın fiyatları ise alışta 17.332,33 TL, satışta 17.769,48 TL olarak gözlemlenmektedir. Yarım altın, çeyrek altına göre daha yüksek bir değere sahiptir. Bu nedenle, daha büyük yatırımlar yapmak isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir.

Cumhuriyet altını, 37.348 TL alış ve 37.912 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. Cumhuriyet altını, Türkiye'de tarihsel olarak önemli bir yatırım aracı olmuştur. Değer kaybetmediği için yatırımcılar arasında sıkça tercih edilmektedir.

Gremse altın fiyatları alışta 91.061 TL, satışta ise 91.849 TL seviyesindedir. Ata altın fiyatları ise 37.544 TL alış ve 37.785 TL satış olarak belirlenmiştir. Ziynet altın ise alışta 34.773,32 TL, satışta 35.430,28 TL olarak işlem görmektedir. Bu çeşitlilik, farklı bütçelere hitap eden seçenekler sunmaktadır.

Bilezik fiyatları dikkat çekmektedir. 14 ayar bilezik gramı alışta 3.089,72 TL, satışta 4.171,97 TL seviyesindedir. 18 ayar bilezik gramı fiyatı 3.939,38 TL alış, 4.556 TL satış olarak belirlenmiştir. 22 ayar bilezik gramı ise 5.116,30 TL alış ve 5.346,72 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir.

Serbest piyasada 0.995 has altın fiyatları alışta 5.406,165 TL, satışta 5.406,922 TL olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, altın fiyatlarının dalgalanmasını ve yatırımcıların karar alma süreçlerini göstermektedir. Altının, belirsizlik dönemlerinde dahi güvenli bir yatırım aracı olmaya devam edeceği öngörülmektedir.