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Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Fiyatların yönünü belirleyecek veri: 12 Ekim 2026 Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın 6 bin 634 liradan işlem görüyor. 12 Ekim 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Fiyatların yönünü belirleyecek veri: 12 Ekim 2026 Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 6 bin 644 liradan tamamlamıştı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 634 liradan işlem görüyor.

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Fiyatların yönünü belirleyecek veri: 12 Ekim 2026 Pazartesi altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 880 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 320 liradan satılıyor.

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Fiyatların yönünü belirleyecek veri: 12 Ekim 2026 Pazartesi altın fiyatları 2

Altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 4 bin 182 dolarda seyrediyor.

Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasıyla oluşan iyimserlikle petrol fiyatlarında düşüşler görülmesine karşın Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürmesi altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Fiyatların yönünü belirleyecek veri: 12 Ekim 2026 Pazartesi altın fiyatları 3

ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin de varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Fiyatların yönünü belirleyecek veri: 12 Ekim 2026 Pazartesi altın fiyatları 4

Artan enerji maliyetlerinden dolayı ABD'de enflasyonun hızlanabileceği tahmin ediliyor. Enflasyonun beklentilerin aksine hızlanmaması durumunda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bu ayki toplantıda piyasaları rahatlatabilecek yumuşak tonda ifadeler kullanabileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.637,84
6.638,80
% -0.09
10:40
Ons Altın / TL
206.304,82
206.387,85
% -0.15
10:55
Ons Altın / USD
4.182,12
4.182,65
% -0.29
10:55
Çeyrek Altın
10.620,55
10.854,43
% -0.09
10:40
Yarım Altın
21.174,72
21.708,86
% -0.09
10:40
Ziynet Altın
42.482,24
43.284,98
% -0.09
10:40
Cumhuriyet Altını
43.940,00
44.600,00
% 0.07
13:00
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gram altın Altın ons altın altın fiyatları
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