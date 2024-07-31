FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Bugün gram altın fiyatı ne oldu? Hem Fed faiz kararı hem Haniye suikasti! Hepsi peş peşe geldi, piyasalar kaynıyor

Bugün gram altın fiyatı ne oldu? Hem Fed faiz kararı hem Haniye suikasti! Hepsi peş peşe geldi, piyasalar kaynıyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
31.07.2024 10:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar bugün hareketli bir güne başladı. Piyasaların gözü Hameyni suikasti ve Fed faiz kararında. Gram altın üst üste 4 gündür yükselirken dolar kuru da 33 liranın üzerinde kalmaya devam etti. İşte Kapalıçarşı altın fiyatı grafiği ile gram, çeyrek, Cumhuriyet altını fiyatları...

Bugün gram altın fiyatı ne oldu? Hem Fed faiz kararı hem Haniye suikasti! Hepsi peş peşe geldi, piyasalar kaynıyor

Altının dün ons fiyatındaki artışa paralel yükseliş eğiliminde hareket eden gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,27 artışla 2 bin 564 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 2.585 liraya kadar yükseldi. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 260 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 960 liradan satılıyor.

iStock-1665086458

ONS ALTIN DA YÜKSELİYOR

Altının ons fiyatı dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 1,17 üstünde 2 bin 410 dolardan tamamlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 2 bin 418 dolar seviyesinde bulunuyor.

FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor. Fed'in bugün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

1 senedir hiç hareket yoktu, bu son olacak! 1 senedir hiç hareket yoktu, bu son olacak!

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

ORTA DOĞU'DA HAREKETLİ SAATLER!

Öte yandan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin suikasta uğraması ve İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılar risk algısının güçlenmesine neden oldu.

Analistler, ABD'de Fed'in faiz kararıyla jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 360 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN

DOLAR KURUNDA SON DURUM

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından 33,15 TL seviyesine kadar yükseldi. Aynı dakikalarda euro/TL 35,91 TL'yi gördü, sterlin/TL yüzde yüzde 0,1 primle 42,5360'tan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üstünde 104,4 seviyesinde bulunuyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Uluslararası sermayeli şirket sayısı 82 bini aştı!Uluslararası sermayeli şirket sayısı 82 bini aştı!
Anahtar Kelimeler:
Altın dolar
En Çok Okunan Haberler
Haniye'nin İran'da öldürülmesi tesadüf mü? Çok konuşulacak 'mesaj' detayı: İsrail istese...

Haniye'nin İran'da öldürülmesi tesadüf mü? Çok konuşulacak 'mesaj' detayı: İsrail istese...

Hamas lideri Haniye öldürülmeden önce tüm dünyaya bu çağrıyı yapmıştı! 3 Ağustos bekleniyordu...

Hamas lideri Haniye öldürülmeden önce tüm dünyaya bu çağrıyı yapmıştı! 3 Ağustos bekleniyordu...

SGK, PTT ve TROY arasında emekliler için işbirliği protokolü imzalandı

SGK, PTT ve TROY arasında emekliler için işbirliği protokolü imzalandı

Milyonların katılımdan binlere çakıldı: Halka arzda aradıklarını bulamadılar! Dikkat çeken detay!

Milyonların katılımdan binlere çakıldı: Halka arzda aradıklarını bulamadılar! Dikkat çeken detay!

1 senedir hiç hareket yoktu, bu son olacak!

1 senedir hiç hareket yoktu, bu son olacak!

Erken emeklilikte kurtarıcı formül

Erken emeklilikte kurtarıcı formül

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.