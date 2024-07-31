1 senedir hiç hareket yoktu, bu son olacak! Tüm dünyanın gözü orada... Fed faiz kararı belli oluyor: İşte altın ve dolarda son durum

ABD Merkez Bankası , küresel enflasyonist artışa yanıt olarak agresif bir sıkılaştırma döngüsünün ardından, geçen Temmuz ayından bu yana hedef aralığını yüzde 5,25 ila 5,50 arasında tutuyor.

Son ekonomik veriler enflasyonu kontrol altına alma yolunda ilerleme kaydedildiğini gösterirken, Fed Başkanı Jerome Powell ve politika belirlemeden sorumlu Federal Açık Piyasa Komitesi'ndeki diğer yetkililer, yakın gelecekte belki de Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığına yönelmeye başlıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Fed'in faiz kararını bugün TSİ 21.00’de açıklaması bekleniyor. Çarşamba günü TSİ 14:00'te faiz kararını açıklaması bekleniyor. Kararın ardından Başkan Jerome Powell'ın saat 21.30’daki sunumu takip edilecek. Ekonomistler Fed’in faiz oranlarını son kez sabit tutmaya hazırlandığını dile getiriyor.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN O TARİHLERE DİKKAT!

Powell, bu ay DC Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen bir etkinlikte, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye geri döneceğine dair daha fazla güven oluşana kadar politikayı gevşetmeye başlamanın uygun olmayacağını söyledik” demişti. Ayrıca, bu yılın ikinci çeyreğine ait ekonomik okumaların güvene bir nebze olsun katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Bu açıklamalardan bu yana gelen yeni veriler, Haziran ayında enflasyonun yüzde 2,5'e düştüğünü, bunun da Fed'in uzun vadeli yüzde 2 hedefinden çok da uzak olmadığını gösterdi. Powell, Fed'in faiz oranlarını düşürmek için enflasyonun yüzde 2'ye düşmesini beklemeyeceğini belirtti. Bu arada işsizlik oranı üst üste üç aydır yükselerek yüzde 4,1'e çıktı.

Diğer merkez bankalarından farklı olarak Fed'in hem fiyat istikrarını hem de işsizliği azami seviyede tutma gibi ikili bir görevi var. Bu iki riskin daha iyi dengelenmesiyle birlikte, yatırımcılar artık Eylül ayında bir faiz indirimini fiyatlıyorlar ve muhtemelen Kasım ve Aralık aylarında da buna benzer bir indirim gelme ihtimalini öngörüyorlar.

KARAR ÖNCESİ DOLAR VE ALTINDA SON DURUM

Ayın son gününde Fed faiz kararı öncesi dolar/TL kuru 33.10 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro/TL kuru da 35.81 TL’de.

Ons altın şu sıralar 2.417 dolardan değerlenirken, yurt içinde gram altın fiyatı 2.556 TL’de bulunuyor. Çeyrek altın 4.358 TL ve Cumhuriyet altını da 17.706 TL seviyesinde.

COMMERZBANK’TAN DOLAR TAHMİNİ

Commerzbank Gelişmekte olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, Türkiye'ye son dönemde girişlerin çok güçlü olduğunu kaydederek yılsonunda dolar/TL kurunda 35 seviyesindeki beklentilerini koruduklarını belirtti.