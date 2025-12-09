Bugünkü çeyrek altın fiyatları 09 Aralık 2025 1 çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın, 09 Aralık 2025 tarihinde 9.380,03 TL seviyesinden işlemlere başladı. Günün devamında yapılan işlemler sonucunda en yüksek 9.431,04 TL, en düşük 9.332,78 TL seviyeleri kaydedildi. İşlem hacmi gün boyunca bu fiyat aralığında oldu ve gün sonu kapanış değeri 9.414,06 TL olarak gerçekleşti. Gün içindeki fiyat hareketleri, açılış ve kapanış arasında oluşan seviye farklılıklarıyla birlikte kayıtlara geçmiştir.

Önceki işlem gününde çeyrek altının kapanış fiyatı 9.380,03 TL olmuştu. Bugün oluşan fiyat aralıkları dikkate alındığında gün içi dalgalanma oranı yaklaşık %1,05 olarak hesaplandı. Ayrıca, bugünkü kapanış fiyatı ile önceki kapanış karşılaştırıldığında fiyatlarda %0,36 oranında bir değişim meydana geldiği görüldü.

Son beş işlem gününe ait kapanış fiyatları sırasıyla 9.416,95 TL, 9.380,03 TL, 9.395,08 TL, 9.406,15 TL, 9.385,79 TL TL olarak kaydedildi. Beş günlük dönem içerisinde çeyrek altının en düşük kapanış fiyatı 9.380,03 TL, en yüksek kapanış fiyatı ise 9.416,95 TL seviyesinde gerçekleşti.