Bugünkü çeyrek altın fiyatları 12 Ocak 2026 1 çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın, 12 Ocak 2026 tarihinde 10.220,96 TL seviyesinden işlemlere başlamıştır. Günün devamında yapılan işlemler sonucunda en yüksek 10.476,07 TL, en düşük 10.221,08 TL seviyeleri kaydedilmiştir. İşlem hacmi gün boyunca bu fiyat aralığında oluşmuş ve gün sonu kapanış değeri 10.433,59 TL olarak gerçekleşmiştir. Gün içindeki fiyat hareketleri, açılış ve kapanış arasında oluşan seviye farklılıklarıyla birlikte kayıtlara geçmiştir.

Önceki işlem gününde çeyrek altının kapanış fiyatı 10.220,96 TL olarak belirlenmişti. Bugün oluşan fiyat aralıkları dikkate alındığında gün içi dalgalanma oranı yaklaşık %2,49 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, bugünkü kapanış fiyatı ile önceki kapanış karşılaştırıldığında fiyatlarda %2,08 oranında bir değişim meydana geldiği görülmektedir.

Son beş işlem gününe ait kapanış fiyatları sırasıyla 10.434,43 TL, 10.220,96 TL, 10.128,48 TL, 10.070,88 TL, 10.164,94 TL TL olarak kaydedilmiştir. Beş günlük dönem içerisinde çeyrek altının en düşük kapanış fiyatı 10.070,88 TL, en yüksek kapanış fiyatı ise 10.434,43 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde oluşan kapanış fiyatları, kısa vadeli fiyat hareketlerinin karşılaştırılmasına imkân tanıyan bir veri seti ortaya koymaktadır.