FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugünkü çeyrek altın fiyatları 17 Aralık 2025 1 çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın bugün kaç TL? Güncel çeyrek altın alış–satış fiyatları, gün içi değişim bilgileri ve 17 Aralık 2025 itibarıyla piyasada öne çıkan son rakamların özeti

Bugünkü çeyrek altın fiyatları 17 Aralık 2025 1 çeyrek altın kaç TL?
MynetYazar

Çeyrek altın, 17 Aralık 2025 tarihinde 9.662,34 TL seviyesinden işlemlere başlaDI. Günün devamında yapılan işlemler sonucunda en yüksek 9.761,37 TL, en düşük 9.647,80 TL seviyeleri kaydedildi. İşlem hacmi gün boyunca bu fiyat aralığında oluşmuş ve gün sonu kapanış değeri 9.748,06 TL olarak gerçekleşti.

Önceki işlem gününde çeyrek altının kapanış fiyatı 9.662,34 TL olarak belirlenmişti. Bugün oluşan fiyat aralıkları dikkate alındığında gün içi dalgalanma oranı yaklaşık %1,18 olarak hesaplanmıştı. Ayrıca, bugünkü kapanış fiyatı ile önceki kapanış karşılaştırıldığında fiyatlarda %0,89 oranında bir değişim meydana geldiği görülmektedir.

Son beş işlem gününe ait kapanış fiyatları sırasıyla 9.748,01 TL, 9.662,34 TL, 9.661,35 TL, 9.650,17 TL, 9.575,96 TL TL olarak kaydedilmişti. Beş günlük dönem içerisinde çeyrek altının en düşük kapanış fiyatı 9.575,96 TL, en yüksek kapanış fiyatı ise 9.748,01 TL seviyesinde gerçekleşmişti.

Bugünkü çeyrek altın fiyatları 17 Aralık 2025 1 çeyrek altın kaç TL? 1

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.948,23
5.949,00
% 0.67
20:04
Ons Altın / TL
185.159,53
185.283,60
% 0.77
20:19
Ons Altın / USD
4.334,99
4.335,55
% 0.71
20:19
Çeyrek Altın
9.517,17
9.726,61
% 0.67
20:04
Yarım Altın
18.974,85
19.453,23
% 0.67
20:04
Ziynet Altın
38.068,67
38.787,47
% 0.67
20:04
Cumhuriyet Altını
39.758,00
40.358,00
% 0.72
16:49
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir dönemin sonu! AB kararı onayladı: 2027'de kapıyı kapatıyorlarBir dönemin sonu! AB kararı onayladı: 2027'de kapıyı kapatıyorlar
Türkiye Taşkömürü Kurumu, 263 işçi alacakTürkiye Taşkömürü Kurumu, 263 işçi alacak
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,71
42,74
% 0.07
20:19
Euro
50,24
50,25
% 0.09
20:19
İngiliz Sterlini
57,25
57,27
% -0.17
20:19
Avustralya Doları
28,22
28,25
% -0.29
20:19
İsviçre Frangı
53,73
53,78
% 0.14
20:19
Rus Rublesi
0,54
0,54
% -0.02
19:04
Çin Yuanı
6,07
6,07
% 0.01
20:19
İsveç Kronu
4,59
4,60
% 0.17
20:19
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Altın dolar çeyrek gram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediyelerin kitap fuarlarından da yolunu bulmuş!

Belediyelerin kitap fuarlarından da yolunu bulmuş!

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

G.Saray'dan Icardi için gece yarısı resmi açıklama!

G.Saray'dan Icardi için gece yarısı resmi açıklama!

Aylık geliri ortaya çıktı! Ölür ölmez BES'i bozdurmuşlar

Aylık geliri ortaya çıktı! Ölür ölmez BES'i bozdurmuşlar

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.