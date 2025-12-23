FİNANS

Bugünkü gram altın fiyatları 23 Aralık 2025 1 gram altın ne kadar?

Gram altın bugün kaç TL? Güncel gram altın alış–satış fiyatları, gün içi değişim bilgileri ve 23 Aralık 2025 itibarıyla piyasada öne çıkan son rakamların özeti

Bugünkü gram altın fiyatları 23 Aralık 2025 1 gram altın ne kadar?
MynetYazar

Gram altın, 23 Aralık 2025 tarihinde 6.109,92 TL seviyesinden işlemlere başlamıştır. Günün devamında yapılan işlemler sonucunda en yüksek 6.193,23 TL, en düşük 6.106,88 TL seviyeleri kaydedilmiştir. İşlem hacmi gün boyunca bu fiyat aralığında oluşmuş ve gün sonu kapanış değeri 6.131,35 TL olarak gerçekleşmiştir. Gün içindeki fiyat hareketleri, açılış ve kapanış arasında oluşan seviye farklılıklarıyla birlikte kayıtlara geçmiştir.

Önceki işlem gününde gram altının kapanış fiyatı 6.109,92 TL olarak belirlenmişti. Bugün oluşan fiyat aralıkları dikkate alındığında gün içi dalgalanma oranı yaklaşık %1,41 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, bugünkü kapanış fiyatı ile önceki kapanış karşılaştırıldığında fiyatlarda %0,35 oranında bir değişim meydana geldiği görülmektedir.

Son beş işlem gününe ait kapanış fiyatları sırasıyla 6.137,36 TL, 6.109,92 TL, 5.972,23 TL, 5.955,57 TL, 5.963,08 TL TL olarak kaydedilmiştir. Beş günlük dönem içerisinde gram altının en düşük kapanış fiyatı 5.955,57 TL, en yüksek kapanış fiyatı ise 6.137,36 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde oluşan kapanış fiyatları, kısa vadeli fiyat hareketlerinin karşılaştırılmasına imkân tanıyan bir veri seti ortaya koymaktadır.

Bugünkü gram altın fiyatları 23 Aralık 2025 1 gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.119,38
6.120,15
% 0.17
18:30
Ons Altın / TL
190.733,61
190.801,69
% 0.39
18:45
Ons Altın / USD
4.453,91
4.454,47
% 0.35
18:45
Çeyrek Altın
9.791,01
10.006,45
% 0.17
18:30
Yarım Altın
19.520,82
20.012,89
% 0.17
18:30
Ziynet Altın
39.164,03
39.903,38
% 0.17
18:30
Cumhuriyet Altını
41.382,00
42.004,00
% 2.36
17:11
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,82
42,84
% 0.04
18:45
Euro
50,59
50,60
% 0.45
18:45
İngiliz Sterlini
57,80
57,83
% 0.34
18:45
Avustralya Doları
28,63
28,65
% 0.52
18:45
İsviçre Frangı
54,15
54,19
% 0.22
18:45
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.68
18:19
Çin Yuanı
6,10
6,10
% 0.25
18:45
İsveç Kronu
4,66
4,66
% 0.54
18:45
