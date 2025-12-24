Bugünkü gram altın fiyatları 24 Aralık 2025 1 gram altın ne kadar?

Gram altın, 24 Aralık 2025 tarihinde 6.192,84 TL seviyesinden işlemlere başlamıştır. Günün devamında yapılan işlemler sonucunda en yüksek 6.235,06 TL, en düşük 6.147,87 TL seviyeleri kaydedilmiştir. İşlem hacmi gün boyunca bu fiyat aralığında oluşmuş ve gün sonu kapanış değeri 6.155,45 TL olarak gerçekleşmiştir. Gün içindeki fiyat hareketleri, açılış ve kapanış arasında oluşan seviye farklılıklarıyla birlikte kayıtlara geçmiştir.

Önceki işlem gününde gram altının kapanış fiyatı 6.192,84 TL olarak belirlenmişti. Bugün oluşan fiyat aralıkları dikkate alındığında gün içi dalgalanma oranı yaklaşık %1,42 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, bugünkü kapanış fiyatı ile önceki kapanış karşılaştırıldığında fiyatlarda %-0,60 oranında bir değişim meydana geldiği görülmektedir.

Son beş işlem gününe ait kapanış fiyatları sırasıyla 6.169,38 TL, 6.192,84 TL, 6.109,92 TL, 5.972,23 TL, 5.955,57 TL TL olarak kaydedilmiştir. Beş günlük dönem içerisinde gram altının en düşük kapanış fiyatı 5.955,57 TL, en yüksek kapanış fiyatı ise 6.192,84 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde oluşan kapanış fiyatları, kısa vadeli fiyat hareketlerinin karşılaştırılmasına imkân tanıyan bir veri seti ortaya koymaktadır.