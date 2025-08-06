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Canlı altın fiyatları (6 Ağustos 2025 Çarşamba) Gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

Canlı altın fiyatları son durum... Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 416 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte altın yatırımcıları için güncel altın fiyatları ile ilgili tüm merak edilenler...

Canlı altın fiyatları (6 Ağustos 2025 Çarşamba) Gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

Altın yatırımcısı altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri merakla takip ediyor. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 4 bin 421 liradan tamamlamıştı. İşte canlı altın fiyatları ve güncel durum...

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın fiyatı, saat 09.10 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 416 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın fiyatı 7 bin 397 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 837 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,1 azalışla 3 bin 376 dolardan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Canlı altın fiyatları (6 Ağustos 2025 Çarşamba) Gram altın ve çeyrek altın fiyatı... 1

Tarifelerin ABD ekonomisine nasıl yansıyacağına ilişkin belirsizlikler sürerken, ülkede açıklanan son veriler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Buna göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 50,1 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Dün ABD'de zayıf gelen hizmet sektörü verileri ülkede ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini ortaya koyarken, bu durum Fed'in enflasyonu kontrol altına alma ve büyümeyi destekleme arasında tercih yapmasını zorlaştırıyor.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.414,49
4.414,85
% -0.14
10:45
Ons Altın / TL
137.244,19
137.267,25
% -0.18
11:00
Ons Altın / USD
3.373,13
3.373,50
% -0.22
11:00
Çeyrek Altın
7.063,18
7.218,29
% -0.14
10:45
Yarım Altın
14.082,18
14.436,62
% -0.14
10:45
Ziynet Altın
28.252,64
28.784,93
% -0.14
10:45
Cumhuriyet Altını
29.235,00
29.677,00
% -0.18
17:01
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