CANLI ALTIN FİYATLARI | Altında son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı... (11 Eylül 2025 Perşembe)

Altın fiyatları küresel ekonomideki gelişmeler ve jeopolitik riskler ile birlikte değişmeyi sürdürüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 4 bin 830 liradan tamamlamıştı. İşte güncel altın fiyatları ve son durum...

GRAM ALTIN

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 824 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın 8 bin 80 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 32 bin 571 liradan satılıyor.

ONS ALTIN

Altının onsu, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 azalışla 3 bin 634 dolardan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar etkili olmaya devam ederken, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, enflasyon verisinin ardından Fed'in yol haritasının daha belirgin hale gelebileceğini belirterek, verinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda dolara olan talebin artabileceğini ve bu durumun altın fiyatlarını kısa vadede olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

TCMB FAİZ KARARI PİYASALARIN ODAĞINDA

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Avrupa Merkez Bankasının faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, ECB'nin politika faizlerini sabit bırakmasının beklendiğini belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler ise eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin destek, 3 bin 700 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti. (AA)

11 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı sabah saat 10.28 itibarıyla 3627 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları sabah saat 10.14 itibarıyla 4816 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı sabah saat 10.14 itibarıyla 7876 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı sabah saat 10.14 itibarıyla 15 bin 754 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı sabah saat 10.24 itibarıyla 32 bin 820 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı sabah saat 10.24 itibarıyla 79 bin 782 TL seviyesinde.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır