CANLI ALTIN FİYATLARI | Altında son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı... (9 Eylül 2025 Salı)

Canlı altın fiyatları son durum! Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 840 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 9 Eylül 2025 Salı güncel altın fiyatları ile ilgili tüm merak edilenler...

Altın fiyatları küresel ekonomideki gelişmeler ve jeopolitik riskler ile birlikte değişmeyi sürdürüyor. Altının gramı, dün günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 4 bin 822 liradan tamamlamıştı. İşte güncel altın fiyatları ve son durum...

GRAM ALTIN

Yeni güne de alış ağırlıklı başlayan altının gram fiyatı, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 4 bin 840 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın 8 bin 30 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 31 bin 980 liradan satılıyor.

ONS ALTIN

Altının ons fiyatı güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 3 bin 647 dolardan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik güçlü beklentiler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD yönetiminin yürürlüğe koyduğu gümrük tarifelerinin ülkedeki enflasyonla mücadele süreci üzerindeki etkileri varlığını korurken, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacağını belirterek, ılımlı gelen bir verinin eylül ayında olası 50 baz puanlık bir gevşeme adımını destekleyebileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında 25 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakılırken Bankanın 50 baz puan indirime gitme ihtimali de yüzde 12 olarak öne çıkıyor. Yıl sonuna kadar ise Bankadan toplamda 75 baz puanlık bir gevşeme öngörülmeye devam ediyor.

ALTIN GÜNE REKORLA BAŞLADI

Fed'in gevşeme sürecine yönelik güçlenen beklentiler ve merkez bankalarının taleplerinden destek bulan ons altının fiyatı yeni işlem gününde de rekor tazeleyerek 3 bin 659,32 dolara çıktı. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,4 değer kazancıyla 3 bin 635 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,3 yükselişle 3 bin 647 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise dün yüzde 0,4 düşüşle 97,4'ten kapanırken, yeni güne yüzde 0,1 azalışla 97,3 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ons altındaki fiyatlamalarda dolar endeksinde devam eden düşüşün de etkili olduğunu belirterek, dolar endeksindeki zayıflamanın altının alternatif maliyetini yükselttiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti. (AA)

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.836,73
4.837,21
% 0.3
11:01
Ons Altın / TL
150.435,94
150.464,06
% 0.28
11:16
Ons Altın / USD
3.644,71
3.645,07
% 0.23
11:16
Çeyrek Altın
7.738,77
7.908,84
% 0.3
11:01
Yarım Altın
15.429,18
15.817,68
% 0.3
11:01
Ziynet Altın
30.955,10
31.538,62
% 0.3
11:01
Cumhuriyet Altını
32.316,00
32.801,00
% 1.74
17:07
