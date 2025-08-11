FİNANS

CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? 11 Ağustos 2025 Pazartesi

Canlı altın fiyatları son durum... Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 410 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte altın yatırımcıları için güncel altın fiyatları ile ilgili tüm merak edilenler...

Altın yatırımcısı altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri merakla takip ediyor. Gram altın fiyatı, cuma gününü, önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 4 bin 443 liradan tamamlamıştı. İşte canlı altın fiyatları ve güncel durum...

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın fiyatı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 4 bin 410 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın 7 bin 387 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 797 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,9 azalışla 3 bin 369 dolardan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Jeopolitik risklere ilişkin endişelerin azalması küresel pay piyasalarında risk iştahını artırırken güvenli liman varlıklara talebin azalmasına neden oldu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da yapacağı görüşmede Ukrayna krizini çözmeye odaklanacağını bildirdi.

Alaska ve Arktik'te ABD ve Rusya'nın ekonomik çıkarlarının kesiştiğini vurgulayan Uşakov, büyük projelerin gerçekleştirilmesi perspektifinin görüldüğünü ifade etti.

Bu gelişmelerle altın fiyatlarında satış baskısı arttı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında da sakin olacağını dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.404,35
4.404,67
% -0.9
11:22
Ons Altın / TL
136.892,26
136.915,25
% -0.94
11:37
Ons Altın / USD
3.362,16
3.362,53
% -1.04
11:37
Çeyrek Altın
7.046,97
7.201,63
% -0.9
11:22
Yarım Altın
14.049,26
14.402,88
% -0.9
11:22
Ziynet Altın
28.186,60
28.717,67
% -0.9
11:22
Cumhuriyet Altını
29.418,00
29.862,00
% -0.31
13:09
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

