İhracatın lokomotifi otomotivden 5 ayda 17 milyar dolar

Türkiye'nin ihracat lideri konumundaki otomotiv endüstrisinin mayıs ayı dış satımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 gerileyerek 3 milyar 264 milyon dolar olarak gerçekleşti. Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği'nin (OİB) açıkladığı verilere göre, sektör Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 16,8 pay alarak liderliğini sürdürdü. Otomotiv endüstrisinin ocak-mayıs dönemindeki ihracatı ise yüzde 2,6 artışla 17 milyar dolara ulaştı.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ BİNEK OTOMOBİLDE

Mayıs ayında sektörün en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin ihracatı yüzde 14 düşüşle 1 milyar 215 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Binek otomobil ihracatı yüzde 23 azalarak 1 milyar 13 milyon dolara, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 27 düşüşle 543 milyon dolara, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı ise yüzde 2,5 gerilemeyle 269 milyon dolara indi. Çekiciler grubunda ise yüzde 13'lük artış kaydedilirken ihracat 168 milyon dolara yükseldi.

ALMANYA İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya mayıs ayında 526 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Fransa ise 452 milyon dolarlık dış satımla ikinci sırada yer aldı.

Ülke grupları bazında değerlendirildiğinde, Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 75 pay ve 2 milyar 453 milyon dolarlık ihracatla ilk sıradaki yerini korudu. Ancak AB ülkelerine yapılan ihracat mayıs ayında yüzde 13 azaldı. Yüzde 9,5 paya sahip diğer Avrupa ülkeleri ikinci sırada yer alırken, bu ülkelere yapılan ihracatta yüzde 42, Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracatta ise yüzde 26 düşüş yaşandı.

"FRANSA PAZARINDAKİ BÜYÜME ÖNEM TAŞIYOR"

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, mayıs ayında iş günü sayısının geçen yıla göre daha az olmasının ihracatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Mayıs ayında iş günü sayısının geçen yıla göre az olması ihracatımıza olumsuz yansıdı. İlk 10 pazarın 9'unda yaşanan düşüşlere karşı Fransa pazarındaki yüzde 18'lik büyüme ve ABD ile Norveç gibi stratejik pazarlardaki ürün bazlı yüksek oranlı artışlarımız önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır