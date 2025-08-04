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Canlı altın fiyatları ne kadar? (4 Ağustos 2025 Pazartesi) İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları son durum... Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 391 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları...

Canlı altın fiyatları ne kadar? (4 Ağustos 2025 Pazartesi) İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte canlı altın fiyatları ve altın ile ilgili tüm merak edilenler... Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 2,3 üstünde 4 bin 395 liradan tamamlamıştı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar?

Canlı altın fiyatları ne kadar? (4 Ağustos 2025 Pazartesi) İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı 1

GRAM ALTIN FİYATLARI ANLIK

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 391 lira seviyesinde bulunuyor.

Canlı altın fiyatları ne kadar? (4 Ağustos 2025 Pazartesi) İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı 2

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın 7 bin 354 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 670 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3 bin 295 dolardan işlem görüyor.

Canlı altın fiyatları ne kadar? (4 Ağustos 2025 Pazartesi) İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı 3

CANLI ALTIN FİYATLARI

Canlı altın fiyatları ne kadar? (4 Ağustos 2025 Pazartesi) İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı 4

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından ülke ekonomisinin gücünü kaybedeceğine yönelik endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim öngörülerinin artmasıyla yükselen cuma günü yükselen altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde kar satışları etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,34 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 oldu. (AA)

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.395,55
4.396,06
% 0.01
09:53
Ons Altın / TL
136.631,68
136.657,62
% -0.05
10:08
Ons Altın / USD
3.359,70
3.360,08
% -0.1
10:08
Çeyrek Altın
7.032,88
7.187,56
% 0.01
09:53
Yarım Altın
14.021,80
14.375,11
% 0.01
09:53
Ziynet Altın
28.131,51
28.662,30
% 0.01
09:53
Cumhuriyet Altını
29.172,00
29.613,00
% 0.32
12:59

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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