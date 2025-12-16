FİNANS

Çeyrek altın fiyatlarında dalgalanma: Yatırımcılar ne yapmalı?

Altın piyasasında son günlerde yaşanan hareketlilik yatırımcıları tedirgin ediyor. Özellikle çeyrek altın fiyatlarındaki ani inişler ve çıkışlar, belirsizliğe yol açarken, gram altın için yıl sonu beklentileri yükselmeye devam ediyor. Uzmanlar, ABD'den gelecek verilerin piyasaları şekillendireceğini belirtirken, yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Ezgi Sivritepe

Altın piyasası, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerle birlikte dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Son günlerde çeyrek altın fiyatlarında görülen şaşırtıcı hareketlilik, yatırımcıların kafasını karıştırmış durumda. Sabah saatlerinde yükseliş gösteren çeyrek altın, öğleden sonra düşüşe geçerek gün içinde önemli bir dalgalanma yaşadı. Bu durum, altın yatırımcıları arasında 'Bir ilk mi yaşanıyor?' sorusunu gündeme getirdi.

Gram altın ise yükseliş trendini sürdürüyor. Dolar ve ABD tahvil getirilerindeki zayıflık, ons altını destekleyerek 4 bin 350 doların üzerine çıkmasına neden oldu. Bu durum, gram altının haftaya 5 bin 966 TL seviyesinde başlamasına yol açtı. Piyasalarda yönü belirleyecek en önemli faktörlerin başında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve Fed'e dair beklentiler geliyor. Analistler, ons altında 4 bin 380–4 bin 440 dolar bandının hedeflenebileceğini, gram altının ise yılı 6 bin-6 bin 250 TL aralığında kapatabileceğini öngörüyor.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın temel nedenleri arasında küresel enflasyon endişeleri, merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik riskler olduğunu belirtiyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (FED)'in faiz artırımlarına ilişkin belirsizlik, altın fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Diğer yandan, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gerilimler gibi jeopolitik riskler ise altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkararak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Çeyrek altın fiyatlarındaki ani düşüşlerin nedeni ise, genellikle piyasadaki spekülatif hareketler ve kısa vadeli kar realizasyonları olarak gösteriliyor. Büyük yatırımcıların ani alım satım kararları, çeyrek altın gibi daha küçük hacimli piyasalarda daha belirgin dalgalanmalara yol açabiliyor. Bu nedenle, çeyrek altın yatırımcılarının daha dikkatli ve bilinçli hareket etmeleri gerekiyor.

Analistler, altın yatırımcılarına uzun vadeli bir perspektifle yaklaşmalarını ve kısa vadeli dalgalanmalara karşı panik yapmamalarını tavsiye ediyor. Altının, uzun vadede enflasyona karşı korunma ve değer saklama aracı olarak önemli bir rol oynadığına dikkat çekiliyor. Ancak, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri ve tüm birikimlerini tek bir yatırım aracına yatırmamaları da önemle vurgulanıyor.

Sonuç olarak, altın piyasasında yaşanan bu hareketlilik, yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda, piyasayı yakından takip etmek, bilinçli yatırım kararları almak ve portföyü çeşitlendirmek, olası kayıpları en aza indirmek ve kazançları maksimize etmek için kritik öneme sahip. Özellikle çeyrek altın yatırımcılarının, kısa vadeli dalgalanmalara karşı daha temkinli olmaları ve uzun vadeli bir strateji izlemeleri öneriliyor. Gram altın için yıl sonu beklentilerinin yükselmesi ise, altın piyasasının hala cazip bir yatırım aracı olduğunu gösteriyor.

