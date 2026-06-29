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Çeyrek altın ne kadar? Gram haftaya düşüşle başladı: 29 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6 bin 91 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram haftaya düşüşle başladı: 29 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 üstünde 6 bin 118 liradan tamamlamıştı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6 bin 91 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 98 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 268 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram haftaya düşüşle başladı: 29 Haziran altın fiyatları 1

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 yükselişle 4 bin 30 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da gerilimin tekrar tırmanabileceğine yönelik endişeler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin gücünü koruması ve dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde seyretmesinden kaynaklı negatif etkiler altın başta olmak üzere kıymetli madenler üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ve tüketici güven endeksi, ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.093,32
6.094,25
% -0.59
11:15
Ons Altın / TL
189.426,65
189.484,60
% -0.62
11:30
Ons Altın / USD
4.062,01
4.062,58
% -0.65
11:30
Çeyrek Altın
9.749,31
9.964,10
% -0.59
11:15
Yarım Altın
19.437,12
19.927,56
% -0.59
11:15
Ziynet Altın
38.996,10
39.733,25
% -0.59
11:15
Cumhuriyet Altını
40.950,00
41.570,00
% 0.77
13:00
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın
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