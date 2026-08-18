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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 18 Ağustos 2026 Salı altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 770 liradan işlem görüyor. 18 Ağustos 2026 Salı güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 18 Ağustos 2026 Salı altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 802 liradan tamamlamıştı. Bugün ise satıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 6 bin 770 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 18 Ağustos 2026 Salı altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 58 liradan, Cumhuriyet altını da 44 bin 31 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 18 Ağustos 2026 Salı altın fiyatları 2

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 395 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 18 Ağustos 2026 Salı altın fiyatları 3

ABD ve İran arasında devam eden barış görüşmelerinden somut bir sonuç çıkmaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı açıklamada, süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmayı uzatmak isteyip istemedikleri sorusuna "Hayır" yanıtını vermesi piyasalardaki fiyatlamalarda etkili oluyor.

Öte yandan Trump, İran ile gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin faaliyetlerini engellemesi halinde Umman'ı "bombalayacaklarını" da belirtti. Bu durum bölgede barış görüşmeleriyle düşük tansiyonla devam eden jeopolitik riskleri yeniden canlandırdı.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 18 Ağustos 2026 Salı altın fiyatları 4

Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanışa geçmesiyle beraber ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 91,4 dolara çıktı. Yükselen petrol fiyatlarıyla enflasyonist baskılar artarken, bu durum tahvil piyasasında da satış baskısına neden oldu.

Barış görüşmeleriyle toparlanma eğiliminde olan altının onsunda, jeopolitik risklerin tekrardan artmasıyla düşüş gerçekleşti.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 18 Ağustos 2026 Salı altın fiyatları 5

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.775,95
6.776,68
% -0.42
09:56
Ons Altın / TL
210.752,65
210.824,68
% -0.39
10:11
Ons Altın / USD
4.398,46
4.398,99
% -0.41
10:11
Çeyrek Altın
10.841,52
11.079,87
% -0.42
09:56
Yarım Altın
21.614,60
22.159,28
% -0.42
09:56
Ziynet Altın
43.366,09
44.183,93
% -0.42
09:56
Cumhuriyet Altını
44.443,00
45.115,00
% 0.08
16:39
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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