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Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 16 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 428 liradan işlem görüyor. 16 Haziran 2026 Salı güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 16 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,2 üstünde 6 bin 413 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 6 bin 428 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 16 Haziran altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 758 liradan, cumhuriyet altını da 42 bin 884 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 16 Haziran altın fiyatları 2

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,2 artışla 4 bin 317 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 16 Haziran altın fiyatları 3

ABD ile İran arasında anlaşmanın sağlanması ve mutabakat zaptının imzalanması altın fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 16 Haziran altın fiyatları 4

Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonist baskıları hafifleteceğine yönelik iyimserlik ve bunun yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeleri azaltacağı beklentisi, altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.448,36
6.449,10
% 0.55
10:53
Ons Altın / TL
200.658,20
200.710,60
% 0.61
11:08
Ons Altın / USD
4.334,17
4.334,75
% 0.58
11:08
Çeyrek Altın
10.317,38
10.544,29
% 0.55
10:53
Yarım Altın
20.570,27
21.088,57
% 0.55
10:53
Ziynet Altın
41.269,50
42.048,16
% 0.55
10:53
Cumhuriyet Altını
43.666,00
44.321,00
% 3.59
17:03
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