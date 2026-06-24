FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Çeyrek altın ne kadar? Gramda düşüş: 24 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 108 liradan işlem görüyor. 24 Haziran 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar? Gramda düşüş: 24 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,9 altında 6 bin 141 liradan tamamlamıştı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 6 bin 108 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gramda düşüş: 24 Haziran altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 181 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 553 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gramda düşüş: 24 Haziran altın fiyatları 2

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 88 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gramda düşüş: 24 Haziran altın fiyatları 3

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl içinde faiz artırımına gideceğine dair beklentiler nedeniyle güçlenen doların oluşturduğu baskıyla düşüş eğiliminde hareket ediyor.

Orta Doğu'daki savaşın ekonomiler üzerinde belirginleşen etkileri, merkez bankalarını beklenenden daha sıkı para politikası duruşu benimsemeye yönlendiriyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gramda düşüş: 24 Haziran altın fiyatları 4

Savaşın özellikle enerji fiyatları üzerinden yarattığı maliyet baskılarının geçici olmayabileceğine işaret eden sinyaller makroekonomik verilerde keskinleşirken, bu hafta ABD'de açıklanacak Fed'in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile ilk çeyreğe ilişkin nihai büyüme verileri piyasalar açısından kritik önem taşıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz artırımı yapabileceği beklentileri güçlendi. Analistler, yarın açıklanacak büyüme verileri ile kişisel tüketim harcamalarının Fed'e ilişkin öngörülerin şekillenmesinde etkili olabileceğini kaydetti.

Çeyrek altın ne kadar? Gramda düşüş: 24 Haziran altın fiyatları 5

Yılın başlarında Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler de değerli metal fiyatları için destekleyici oldu.

Ancak Fed Başkanı Kevin Warsh'un ilk faiz kararı toplantısındaki "fiyat istikrarı" vurgusu bankanın bağımsızlığına dair endişelerin azalmasını sağladı ve bu durum altın başta olmak üzere değerli metal fiyatları üzerinde satış baskısı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, cari işlemler dengesi ve yeni konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güven endeksi haziranda hizmet, inşaat ve perakende ticarette arttıGüven endeksi haziranda hizmet, inşaat ve perakende ticarette arttı
Motorlu araçlarda yeni dönem: Karar Resmi Gazete'deMotorlu araçlarda yeni dönem: Karar Resmi Gazete'de

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.095,59
6.096,40
% -0.76
10:39
Ons Altın / TL
189.529,96
189.567,47
% -0.8
10:53
Ons Altın / USD
4.076,90
4.077,47
% -0.82
10:54
Çeyrek Altın
9.752,94
9.967,61
% -0.76
10:39
Yarım Altın
19.444,93
19.935,22
% -0.76
10:39
Ziynet Altın
39.011,77
39.748,51
% -0.76
10:39
Cumhuriyet Altını
41.220,00
41.841,00
% -1.79
14:51
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı cumhuriyet altını fiyatı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 ilde İHA alarmı! Evin bahçesine ve araziye düştü

2 ilde İHA alarmı! Evin bahçesine ve araziye düştü

Gençlerin sır dolu ölümü! Araçta cansız bedenleri bulundu

Gençlerin sır dolu ölümü! Araçta cansız bedenleri bulundu

Ronaldo'dan Messi'ye tarihi yanıt! Dünya o anı paylaşıyor

Ronaldo'dan Messi'ye tarihi yanıt! Dünya o anı paylaşıyor

Lüks tatiliyle gündemde! 6 günlük tatilin faturası dudak uçuklattı

Lüks tatiliyle gündemde! 6 günlük tatilin faturası dudak uçuklattı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.