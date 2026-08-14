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Çeyrek altın ne kadar oldu? 14 Ağustos 2026 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 667 liradan işlem görüyor. 14 Ağustos 2026 Cuma güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? 14 Ağustos 2026 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 artışla 6 bin 690 liradan tamamladı. Bugüne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 6 bin 667 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? 14 Ağustos 2026 Cuma altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 944 liradan, cumhuriyet altını da 43 bin 561 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? 14 Ağustos 2026 Cuma altın fiyatları 2

Altının onsu bugün yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 331 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? 14 Ağustos 2026 Cuma altın fiyatları 3

ABD'de bu hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz adımlarına dair beklentileri azalttı.

ABD'de beklentiler doğrultusunda gerçekleşen tüketici enflasyonunda enerji grubundaki düşüşün sürmesi, ileriye dönük fiyat baskılarının hafifleyebileceğine yönelik beklentileri güçlendirirken, dün öngörülerin altında gelen üretici enflasyonu verisi bu görünümü destekledi.

Piyasalarda Fed'in faiz artışına yönelik tahminlerin aralık ayına ötelenmesiyle dolar endeksi bir miktar gevşedi ve yeniden 100 seviyesinin altına sarktı.

Çeyrek altın ne kadar oldu? 14 Ağustos 2026 Cuma altın fiyatları 4

Söz konusu gelişmeler para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini sabit bırakabileceği öngörülerini desteklerken, bankanın faiz artıracağına ilişkin olasılıklar ekim ayı için yüzde 54, aralık ayı için ise yüzde 92 seviyesinde bulunuyor.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı da yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerde belirsizlik sürüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? 14 Ağustos 2026 Cuma altın fiyatları 5

Analistler, bugün yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi'nin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, dış ticaret dengesi, ABD'de perakende satışlar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Michigan Üniversitesi enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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% -0.2
10:41
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10:41
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% -0.2
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Cumhuriyet Altını
44.431,00
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17:03
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