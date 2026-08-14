Lisanslı depolarda yeni dönem başladı! Resmi Gazete’de yayımlandı

Hububat, baklagiller ve yağlı tohumların muhafaza edildiği lisanslı depolara ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre, söz konusu ürün gruplarında faaliyet gösteren lisanslı depo işletmelerinin merkez ve şubelerinde yer alan depoların her birinin kapasitesi en az 35 bin ton olacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya alındı.

ASGARİ SERMAYE ŞARTLARI KAPASİTEYE GÖRE BELİRLENDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte lisanslı depo işletmelerinin sahip olması gereken asgari ödenmiş sermaye tutarları da yeniden belirlendi. Buna göre kapasitesi 35 bin tona kadar olan işletmelerin 20 milyon lira, 35 bin 1 ton ile 70 bin ton arasında kapasiteye sahip işletmelerin 30 milyon lira, 70 bin 1 ton ile 110 bin ton arasında kapasitesi bulunan işletmelerin ise 40 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek.

Kapasitesi 110 bin tonu aşan işletmeler açısından ise her 30 bin tonluk ilave kapasite için 5 milyon lira ek asgari ödenmiş sermaye şartı uygulanacak.

Belirlenen asgari sermaye tutarının altında kalan işletmeler, sermayelerini 31 Aralık 2028 tarihine kadar gerekli seviyeye yükseltecek. Tebliğ yürürlüğe girmeden önce Bakanlıktan belirli bir kapasite için kuruluş, şube açılış veya kapasite artış izni almış işletmelere de işlemlerini tamamlamaları için 31 Aralık 2028 tarihine kadar süre tanınacak.

Düzenleme öncesinde Bakanlıktan lisans alarak faaliyet gösteren işletmeler kapasite artışı talep ettiğinde ise 11 Mart 2026 tarihli “Lisanslı Depo İşletmelerine Kuruluş İzni Verilmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre izin alacak.

TESİS SAHASINA EN AZ 10 SİLO ŞARTI GETİRİLDİ

Bakanlığın ayrıca “Lisanslı Depo İşletmelerine Kuruluş İzni Verilmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre işletmelerin kuruluş izni başvuruları değerlendirilirken ticari ve mali itibar ile güvenilirlik kriterleri dikkate alınacak. Bu kriterler açısından olumlu değerlendirilmeyen başvurular reddedilecek.

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu’na işletmeler tarafından yapılan ödemeler ise kuruluş izni kapasitesini aşan işletmelerin izin başvurularının ve sıralamasının değerlendirilmesinde herhangi bir öncelik sağlamayacak.

Çeltik dışındaki hububat ürün grubunda faaliyet gösterecek işletmeler depolarını yatay biçimde inşa edemeyecek. Hububat, baklagiller ve yağlı tohumlarda faaliyet gösterecek işletmelerin tesis sahasında ise 10’dan az silo bulunamayacak.

KAPASİTE ARTIŞI İÇİN 3 AYLIK BAŞVURU SÜRESİ

İşletmeler, depo kapasitelerini 35 bin tona yükseltmek amacıyla düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde İç Ticaret Genel Müdürlüğüne başvurabilecek. Kapasite artırım izni alan işletmelerin, bu iznin verilmesinden itibaren iki yıl içinde faaliyet izni alması gerekecek.

Kuruluş izni kapasitesinin üzerinde depo ve tesise sahip olan ve lisans alarak faaliyet gösteren işletmelere de belirli bir imkan tanındı. Bu işletmelere, mevcut durumda aşılan kapasitenin üzerine çıkmamak şartıyla bir defaya mahsus 10 bin tona kadar kapasite artış izni verilebilecek.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır