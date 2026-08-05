FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 5 Ağustos altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 384 liradan işlem görüyor. 5 Ağustos 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 5 Ağustos altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 6 bin 231 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 6 bin 384 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 5 Ağustos altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 393 liradan, cumhuriyet altını da 41 bin 384 liradan satılıyor.

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 2,3 yükselişle 4 bin 172 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 5 Ağustos altın fiyatları 2

Orta Doğu'da kalıcı barış görüşmeleri kapsamında ABD ile İran'ın yakın zamanda uzlaşı sağlayacağına ilişkin artan beklentiler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin tutumunun zayıflayacağına dair tahminler altın fiyatlarını destekliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair gelen olumlu açıklamalar petrol fiyatları ve tahvil getirilerini aşağı çekti. Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,5 düşüşle 79,4 dolara inerek yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 5 Ağustos altın fiyatları 3

Analistler, petrol fiyatlarında görülen geri çekilmenin, Fed'in yıl sonuna kadar bir kez faiz artırabileceğine yönelik beklentileri zayıflattığını belirtti. Bu durum da ons altının yukarı yönlü ivmelenmesinde etkili oluyor.

Fed'in şahin duruşuna dair beklentilerin zayıflamasıyla dolar endeksinin 100 seviyesinin altına gerilmesi de kıymetli madenleri destekleyen diğer bir unsur olarak öne çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verileri ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika| Motorine yeni indirim geliyor!Son dakika| Motorine yeni indirim geliyor!
Avrupa borsaları pozitif seyrediyorAvrupa borsaları pozitif seyrediyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.378,06
6.379,03
% 2.37
10:57
Ons Altın / TL
198.271,60
198.329,20
% 2.32
11:12
Ons Altın / USD
4.167,69
4.168,27
% 2.22
11:12
Çeyrek Altın
10.204,90
10.429,71
% 2.37
10:57
Yarım Altın
20.346,02
20.859,42
% 2.37
10:57
Ziynet Altın
40.819,60
41.591,26
% 2.37
10:57
Cumhuriyet Altını
41.052,00
41.670,00
% 1.02
17:01
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Mete Kuş hakkında yeni karar

Mete Kuş hakkında yeni karar

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Tatilde görüntülendi! Gerçek bikinili hali dile düştü

Tatilde görüntülendi! Gerçek bikinili hali dile düştü

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.