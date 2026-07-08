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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 8 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 216 liradan işlem görüyor. 8 Temmuz 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 8 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 düşüşle 6 bin 183 liradan tamamladı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6 bin 216 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 8 Temmuz altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 240 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 807 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 8 Temmuz altın fiyatları 2

Orta Doğu'da yeniden duyulmaya başlanan patlama sesleri, piyasalardaki mevcut jeopolitik risk algısını artırdı. ABD ile İran heyetlerinin yeni tur görüşmeler için bir araya gelmesine kısa süre kala bölgede karşılıklı askeri hamlelerin sürmesi, jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerindeki etkisini belirginleştiriyor.

Bölgede tansiyonun yeniden artmasıyla petrol fiyatlarında yükselişler görüldü. Buna bağlı olarak bölgedeki barış sürecinin kalıcı olmayabileceğine yönelik endişelerle yükselen petrol fiyatları enflasyonist baskıları yeniden gündeme taşırken merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentilerdeki değişimler de yakından izleniyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 8 Temmuz altın fiyatları 3

Bu gelişmelere paralel şekilde güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleriyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı, dün yüzde 1,4 değer kaybederek 4 bin 106 dolardan günü tamamladı. Altının onsu yeni işlem gününde ise yüzde 0,5 artışla 4 bin 125 dolardan alıcı buluyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 8 Temmuz altın fiyatları 4

YATIRIMCILARIN GÖZÜ FED TOPLANTI TUTANAKLARINDA

Yatırımcılar bugün yayımlanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına odaklandı.

Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin daha fazla netlik sağlanmasına yardımcı olabileceğini belirterek, faiz patikasına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi: 8 Temmuz altın fiyatları 5

36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden gelecek haber akışının bugün de yakından takip edileceğini belirten analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.206,62
6.207,58
% 0.37
11:10
Ons Altın / TL
191.255,48
191.294,20
% -0.55
11:25
Ons Altın / USD
4.081,61
4.082,20
% -0.58
11:25
Çeyrek Altın
9.930,59
10.149,40
% 0.37
11:10
Yarım Altın
19.799,11
20.298,80
% 0.37
11:10
Ziynet Altın
39.722,36
40.473,44
% 0.37
11:10
Cumhuriyet Altını
41.609,00
42.239,00
% 0.45
17:03
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