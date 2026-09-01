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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 1 Eylül 2026 Salı altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 881 liradan işlem görüyor. 1 Eylül 2026 Salı güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 1 Eylül 2026 Salı altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons altındaki düşüşle paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 902 liradan tamamlamıştı. Güne satıcılı başlayan gram altın saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 6 bin 881 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 1 Eylül 2026 Salı altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 237 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 754 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 1 Eylül 2026 Salı altın fiyatları 2

Dün yüzde 0,1 değer kaybıyla 4 bin 449 dolara inen altının ons fiyatı, yeni işlem gününde de düşüş eğilimini sürdürüyor. Ons altın yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 433 dolardan alıcı buluyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 1 Eylül 2026 Salı altın fiyatları 3

Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanması, enflasyon endişelerini körükleyerek küresel tahvil faizlerindeki yükselişi beraberinde getiriyor.

ABD ile İran arasında yeniden başlayan doğrudan saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleriyle kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı 91 doların üzerine çıktı.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 1 Eylül 2026 Salı altın fiyatları 4

Petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükseliş enflasyon endişelerini yeniden gündeme getirirken, doların güçlenmesi ile yükselen faizlerin alternatif maliyeti artırmasıyla altının ons fiyatı üzerindeki baskı devam ediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 1 Eylül 2026 Salı altın fiyatları 5

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikalarına ilişkin bilgi sağlaması açısından gözler bugün ABD'den gelecek ekonomik aktivite göstergelerinde olacak. Analistler, ülkede ekonominin sıcaklığını koruduğuna dair emarelerin ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik sıkılaşma tahminlerini destekleyebileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı, dünya genelinde imalat sanayi PMI ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin karşılanacağı söyledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.877,83
6.878,64
% -0.33
10:13
Ons Altın / TL
213.762,06
213.828,75
% -0.39
10:28
Ons Altın / USD
4.428,21
4.428,75
% -0.43
10:28
Çeyrek Altın
11.004,53
11.246,57
% -0.33
10:13
Yarım Altın
21.940,28
22.493,15
% -0.33
10:13
Ziynet Altın
44.018,12
44.848,73
% -0.33
10:13
Cumhuriyet Altını
45.276,00
45.960,00
% -0.23
16:45
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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