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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 14 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 602 liradan işlem görüyor. 14 Ekim 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 14 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın dün günü önceki kapanışın yüzde 0,15 altında 6 bin 606 liradan tamamlamıştı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 602 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 14 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 830 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 120 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,1 altında 4 bin 156 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 14 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları 2

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Söz konusu verinin ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonra uygulayacağı politikalara ilişkin ipucu vermesi bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinden dolayı ülkede enflasyonun hızlanması bekleniyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 14 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları 3

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantısında yüzde 78 ihtimalle politika faizini sabit bırakması öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Fed Bej Kitap raporunun takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.583,59
6.584,45
% -0.34
10:19
Ons Altın / TL
204.830,03
204.881,25
% -0.3
10:34
Ons Altın / USD
4.147,23
4.147,78
% -0.33
10:34
Çeyrek Altın
10.533,74
10.765,57
% -0.34
10:19
Yarım Altın
21.001,64
21.531,14
% -0.34
10:19
Ziynet Altın
42.134,96
42.930,58
% -0.34
10:19
Cumhuriyet Altını
43.726,00
44.389,00
% 0.02
17:01
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