Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 14 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın dün günü önceki kapanışın yüzde 0,15 altında 6 bin 606 liradan tamamlamıştı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 602 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 830 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 120 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,1 altında 4 bin 156 dolarda seyrediyor.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Söz konusu verinin ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonra uygulayacağı politikalara ilişkin ipucu vermesi bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinden dolayı ülkede enflasyonun hızlanması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantısında yüzde 78 ihtimalle politika faizini sabit bırakması öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Fed Bej Kitap raporunun takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır