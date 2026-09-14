FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 14 Eylül 2026 Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 765 liradan işlem görüyor. 14 Eylül 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 14 Eylül 2026 Pazartesi altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Cuma gününü gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,71 artışla 6 bin 782 liradan tamamlamıştı. Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 6 bin 765 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 14 Eylül 2026 Pazartesi altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 99 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 177 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 4 bin 333 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 14 Eylül 2026 Pazartesi altın fiyatları 2

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin giderek artmasıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gitme beklentilerinin artması ve dolar endeksindeki yükseliş altının onsunu baskılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 14 Eylül 2026 Pazartesi altın fiyatları 3

Fed'in bu haftaki faiz kararı piyasaların odağında bulunurken istihdam piyasasına ilişkin güçlü veriler, yükselen enflasyon beklentileri ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta faiz artıracağına ilişkin olasılık yüzde 87'ye yükseldi.

Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak devreye aldığı günlük 7 milyon varil kapasiteli "Petroline" isimli Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nı Irak'tan düzenlenen saldırılar nedeniyle kapatmasının ardından petrol arzına yönelik endişeler arttı. Bu gelişmeyle yeni haftanın ilk işlem gününde kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,6 artışla 107,3 dolarda seyrediyor.

Öte yandan Hürmüz Boğazı konusunda İran ve Arap ülkeleri arasında yarın yapılması planlanan bölgesel toplantı ertelendi.

Fed'e ilişkin faiz artırım öngörülerinin güç kazanmasıyla yüzde 4,98 ile Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,97'de dengelenirken dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 99,4 seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 14 Eylül 2026 Pazartesi altın fiyatları 4

Söz konusu gelişmelerin enflasyonist baskıları artırması kıymetli maden fiyatlarını etkiliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK temmuz ayı dış ticaret endekslerini açıkladıTÜİK temmuz ayı dış ticaret endekslerini açıkladı
Bayburt'ta okul servis ücretleri belli olduBayburt'ta okul servis ücretleri belli oldu

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.754,45
6.755,44
% -0.43
10:27
Ons Altın / TL
209.930,46
209.966,05
% -0.51
10:42
Ons Altın / USD
4.317,47
4.318,08
% -0.71
10:42
Çeyrek Altın
10.807,12
11.045,14
% -0.43
10:27
Yarım Altın
21.546,71
22.090,28
% -0.43
10:27
Ziynet Altın
43.228,50
44.045,46
% -0.43
10:27
Cumhuriyet Altını
44.900,00
45.600,00
% -0.69
13:02
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış

Rusya, Ukrayna-Polonya sınırında treni vurdu! Dakikalar önce kritik isimler geçiş yapmış

O ülkede NATO uçakları alarma geçti! Nedeni belli oldu

O ülkede NATO uçakları alarma geçti! Nedeni belli oldu

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti!

Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti!

Evindeki çalışan çatıdan düştü! Suç duyurusu iddiası...

Evindeki çalışan çatıdan düştü! Suç duyurusu iddiası...

İki dev markadan peş peşe geri çağırma! Yüz binlerce araç risk altında

İki dev markadan peş peşe geri çağırma! Yüz binlerce araç risk altında

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Ödeme sistemi değişiyor

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Ödeme sistemi değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.