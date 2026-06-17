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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 17 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 441 TL'den işlem görüyor. 17 Haziran 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 17 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 6 bin 447 liradan tamamlamıştı. Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 6 bin 441 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 17 Haziran altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 785 liradan, Cumhuriyet altını da 43 bin 67 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 17 Haziran altın fiyatları 2

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 azalışla 4 bin 325 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 17 Haziran altın fiyatları 3

Altın fiyatlarındaki yükseliş ABD Merkez Bankasının (Fed) bugünkü faiz kararı toplantısı öncesinde ivme kaybetti.

Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk toplantıdan çıkacak para politikası kararları ile Warsh'ın vereceği mesajların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Bankanın faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken Warsh'ın ilk sözle yönlendirmelerindeki tonuna dikkat edilecek.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 17 Haziran altın fiyatları 4

Fed'in bu yıl faiz artırımına gideceğine ilişkin öngörüler altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 17 Haziran altın fiyatları 5

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın aralık ayında yüzde 77 ihtimalle faiz artırımına gideceği tahmin ediliyor.

ABD-İran anlaşmasının cuma günü imzalanacağına ilişkin haber akışına karşın anlaşmanın ayrıntılarının netleşmemesi de altın fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 17 Haziran altın fiyatları 6

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.447,40
6.448,22
% 0.02
10:07
Ons Altın / TL
200.481,96
200.556,52
% 0.01
10:22
Ons Altın / USD
4.328,92
4.329,46
% -0.05
10:22
Çeyrek Altın
10.315,84
10.542,84
% 0.02
10:07
Yarım Altın
20.567,22
21.085,69
% 0.02
10:07
Ziynet Altın
41.263,38
42.042,41
% 0.02
10:07
Cumhuriyet Altını
43.516,00
44.171,00
% -0.34
17:03
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