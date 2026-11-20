Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın, dünü önceki kapanışa göre yüzde 1,71 düşüşle 5 bin 937 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe de satıcılı başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,8 düşüşle 5 bin 775 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 9 bin 770 liradan, Cumhuriyet altını 38 bin 890 liradan satılıyor.

Bugün 3 bin 514,6 dolarla 4 Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gören altının onsu ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,75 düşüşle 3 bin 559 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz artışı beklentileri ve hisse piyasasındaki satış baskısıyla oluşan likidite ihtiyacı altındaki düşüşü derinleştirdi. Fed'in para politikasında daha şahin bir tutum sergileyeceğine ilişkin öngörüler gücünü korurken, para piyasalarında bankanın aralık toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Söz konusu gelişmelerle dolar endeksinin yüksek seviyelerde bulunması altın talebini olumsuz etkiliyor.

Analistler, teknoloji hisselerine yönelen yatırımcıların dolar talebinin arttığını ve portföylerinden altın sattığını, bunun da altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile uluslararası yatırım pozisyonunun izleneceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise Almanya'da ÜFE, İngiltere'de perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır