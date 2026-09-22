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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 22 Eylül 2026 Salı altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 780 liradan işlem görüyor. 22 Eylül 2026 Salı güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 22 Eylül 2026 Salı altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 azalışla 6 bin 814 liradan tamamlamıştı. Yeni günde de satıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 6 bin 780 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 22 Eylül 2026 Salı altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 103 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 208 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 4 bin 319 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 22 Eylül 2026 Salı altın fiyatları 2

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelmesi beklenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirtmesi jeopolitik tansiyonun düşebileceğine ilişkin umutları artırdı.

Diğer taraftan Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak görüşmeden yapıcı sonuçların çıkabileceğine yönelik iyimserlik de küresel piyasalardaki risk iştahını destekliyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 22 Eylül 2026 Salı altın fiyatları 3

Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, merkez bankasının tekrarlanan ve kalıcı hale gelen arz şoklarını görmezden gelemeyeceğini ve ekonomik sıkıntılara yol açabilecek bir yanıt vermek zorunda olduğunu vurguladı.

Yatırımcılar, para politikasının seyrine ilişkin ipuçları için Fed yetkililerinin açıklamalarını bekliyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 22 Eylül 2026 Salı altın fiyatları 4

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.752,57
6.753,48
% -0.9
11:16
Ons Altın / TL
209.600,36
209.678,37
% -1.1
11:31
Ons Altın / USD
4.293,10
4.293,69
% -1.15
11:31
Çeyrek Altın
10.804,12
11.041,95
% -0.9
11:16
Yarım Altın
21.540,71
22.083,89
% -0.9
11:16
Ziynet Altın
43.216,47
44.032,72
% -0.9
11:16
Cumhuriyet Altını
44.856,00
45.554,00
% -0.82
17:08
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