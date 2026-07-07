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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 7 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın yeni ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6210 TL'den işlem görüyor. 7 Temmuz 2026 Salı güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 7 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 6 bin 268 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 6 bin 210 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 7 Temmuz altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 700 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 7 Temmuz altın fiyatları 2

Altının onsu da yeni işlem gününde yüzde 1 azalışla 4 bin 125 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 7 Temmuz altın fiyatları 3

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,9 seviyesinde bulunurken, doların gelişmiş para birimleri karşısında güçlü kalmayı sürdürmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Jeopolitik tarafta ise Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması sonucu Orta Doğu'da uzlaşı ikliminin bozulabileceği endişeler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor. ABD ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptıyla bölgede esen barış rüzgarları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin hedef alınmasıyla terse döndü.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 7 Temmuz altın fiyatları 4

Merkezi ABD'de bulunan Axios haber sitesi, İran'ın boğazdan geçen ticari gemilere en az iki füze fırlattığını öne sürerek, ABD tarafından misilleme yapılmasının muhtemel olduğunu bildirdi.

Söz konusu haber akışının ardından Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin enerji fiyatları üzerinden enflasyonist baskıları artırarak merkez bankalarını daha sıkı para politikalarına yöneltebileceği beklentisi, altını baskıladı.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 7 Temmuz altın fiyatları 5

Analistler, bugün başlayacak NATO Zirvesi'nden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.214,62
6.215,52
% -0.86
10:09
Ons Altın / TL
193.272,39
193.328,25
% -0.87
10:24
Ons Altın / USD
4.126,46
4.126,95
% -0.92
10:24
Çeyrek Altın
9.943,38
10.162,37
% -0.86
10:09
Yarım Altın
19.824,62
20.324,75
% -0.86
10:09
Ziynet Altın
39.773,54
40.525,18
% -0.86
10:09
Cumhuriyet Altını
41.417,00
42.049,00
% -0.9
15:26
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