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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 03 Ağustos altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın haftaya yükselişle başlamasının ardından 6 bin 215 liradan işlem görüyor.03 Ağustos 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 03 Ağustos altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 6 bin 181 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 bin 215 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 03 Ağustos altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 179 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 560 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 03 Ağustos altın fiyatları 2

Altının onsu bugün yüzde 0,6 yükselişle 4 bin 67 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 03 Ağustos altın fiyatları 3

ABD ile İran arasındaki gerilimlerin varlık fiyatları üzerindeki etkileri sürerken, geçen hafta yükselen jeopolitik tansiyon yeni haftaya girilirken bir nebze hafifledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın "nükleer silahsızlandırılması" konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

Bu gelişme piyasalardaki jeopolitik risk algısının azalmasına katkı sağladı. Aynı zamanda azalan arz endişeleriyle petrol fiyatlarında gerileme gözlenirken, hala yüksek seyrini koruyan küresel tahvil faizleri altının alternatif maliyetinin düşmemesine neden oluyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 03 Ağustos altın fiyatları 4

Para politikası tarafında geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yıllık artışın haziranda yüzde 4,1’den yüzde 3,7’ye gerilemesi ile beklentilerin altında kalan büyüme performansı birden fazla faiz artışı yapılabileceğine yönelik ihtimalleri zayıflattı.

Bankaya ilişkin piyasa beklentileri halihazırda yıl sonuna kadar bir faiz artışı çevresinde şekillenirken faiz artışı ihtimalleri eylül ayı için yüzde 67, ekim ayı için yüzde 96 ile fiyatlanıyor. Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak tarım istihdam verisinden alınacak sinyallerin Fed'e yönelik beklentiler üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 03 Ağustos altın fiyatları 5

Dolar endeksi, Fed'in tahmin edildiği ölçüde şahin adımlar atmayacağı beklentileriyle geçen hafta 17 Haziran'dan bu yana ilk kez 99 seviyelerine çekilirken yeni haftaya 99,7 seviyesinde başladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve imalat sanayi PMI verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda yüzde 1,82 artacağını tahmin ediyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.209,33
6.210,26
% 0.56
10:11
Ons Altın / TL
192.897,45
192.968,72
% 0.44
10:26
Ons Altın / USD
4.058,24
4.058,84
% 0.4
10:26
Çeyrek Altın
9.934,92
10.153,77
% 0.56
10:11
Yarım Altın
19.807,75
20.307,54
% 0.56
10:11
Ziynet Altın
39.739,68
40.490,88
% 0.56
10:11
Cumhuriyet Altını
40.661,00
41.276,00
% 0.06
12:56
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