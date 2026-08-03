FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

Rusya'nın Azak Denizi'nde gemilerin güvenliği için ilave tedbirler aldığı bildirildi

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Azak Denizi’nde gemilere yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve gemilerin korunması için ek tedbirler alındığını bildirdi.

Rusya'nın Azak Denizi'nde gemilerin güvenliği için ilave tedbirler aldığı bildirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azak Denizi’ndeki “gergin durum” nedeniyle Azak ve Karadeniz havzasındaki yük taşımacılığının kesintisiz sürdürülmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda taşımacılık faaliyetlerini koordine etmek üzere özel operasyon merkezi kurulduğu aktarılan açıklamada, merkezin alternatif lojistik güzergahlar oluşturacağı ve yük akışını kara ve demir yolu gibi diğer ulaşım türlerine yönlendireceği ifade edildi.

Açıklamada, yüklerin zamanında ve eksiksiz teslim edilmesinin amaçlandığı, bazı liman işletmelerinin de teknolojik imkanları doğrultusunda ilave yük kabul etmeye ve terminallerdeki sevkiyat hızını artırmaya hazır olduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ile eş güdümlü çalışıldığına işaret edilen açıklamada, Azak ve Karadeniz havzasında deniz trafiğinin güvenliğinin artırılması, ticari gemilerin korunması ve yük taşımacılığında yaşanabilecek aksamaların önlenmesi için ek önlemlerin devreye alındığı bildirildi.

Öte yandan, söz konusu açıklamada alınan güvenlik tedbirlerinin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Rusya ile Ukrayna, son dönemde Karadeniz ve Azak Denizi’nde gemi ve limanlara yönelik saldırılarını karşılıklı artırmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bolat: Temmuz ayında ihracat 25,6 milyar dolarla rekor kırdıBakan Bolat: Temmuz ayında ihracat 25,6 milyar dolarla rekor kırdı
İSO Türkiye İmalat PMI temmuzda 47,7'ye yükseldiİSO Türkiye İmalat PMI temmuzda 47,7'ye yükseldi

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Gazeteci Ertuğrul Özkök ve İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Gazeteci Ertuğrul Özkök ve İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Petrol sert düştü, altın yükseldi: 'Olumlu ama temkinli bir başlangıç'

Petrol sert düştü, altın yükseldi: 'Olumlu ama temkinli bir başlangıç'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.