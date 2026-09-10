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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 10 Eylül 2026 Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 881 liradan işlem görüyor. 10 Eylül 2026 Perşembe güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 10 Eylül 2026 Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 6 bin 859 liradan tamamlamıştı. Bugün güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 881 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 10 Eylül 2026 Perşembe altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 255 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 816 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 10 Eylül 2026 Perşembe altın fiyatları 2

Dolar endeksindeki zayıflıktan destek bulan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 yükselişle 4 bin 414 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin mali endişeleri doları baskılarken, bu durum altın fiyatlarını destekliyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 10 Eylül 2026 Perşembe altın fiyatları 3

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.877,15
6.878,07
% 0.24
10:25
Ons Altın / TL
213.657,61
213.744,13
% 0.14
10:40
Ons Altın / USD
4.406,42
4.406,95
% 0.11
10:40
Çeyrek Altın
11.003,44
11.245,64
% 0.24
10:25
Yarım Altın
21.938,10
22.491,28
% 0.24
10:25
Ziynet Altın
44.013,75
44.845,00
% 0.24
10:25
Cumhuriyet Altını
45.388,00
46.076,00
% 0.12
16:45
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