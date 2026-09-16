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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 16 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 766 liradan işlem görüyor. 16 Eylül 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 16 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 6 bin 713 liradan günü tamamlamıştı. Güne alıcılı başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 6 bin 766 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 16 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 97 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 186 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 16 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları 2

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararında 25 baz puanlık artışa gitmesine kesin gözüyle bakılmasına karşın tahvil piyasasındaki satış baskısının azalması ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerin hız kesmesiyle altının ons fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 4 bin 323 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan, dün yüzde 5,04'e çıkarak Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in ABD tahvil piyasasının dünyanın en iyi performansını gösteren piyasa olduğu yorumunda bulunmasının ardından bugün yüzde 5 seviyesinde dengelendi.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 16 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları 3

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin sebep olduğu jeopolitik risklerden kaynaklı petrol arzına ilişkin endişelere karşın ABD stoklarındaki artışın etkisiyle kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 108,1 dolar seviyesinde bulunuyor.

Fed'in faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılmasına karşın, söz konusu gelişmelerle ons altında yukarı yönlü hareket öne çıkıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 16 Eylül 2026 Çarşamba altın fiyatları 4

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.782,17
6.783,02
% 1.03
10:29
Ons Altın / TL
211.020,27
211.058,68
% 1.06
10:44
Ons Altın / USD
4.336,74
4.337,36
% 1
10:44
Çeyrek Altın
10.851,48
11.090,23
% 1.03
10:29
Yarım Altın
21.635,13
22.180,47
% 1.03
10:29
Ziynet Altın
43.405,90
44.225,27
% 1.03
10:29
Cumhuriyet Altını
44.436,00
45.107,00
% 0.39
16:53
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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