SPK'dan 'tedbir' açıklaması: "Kısa süre içerisinde duyurulacaktır"

Piyasada yaşanan hareketliliğin ardından Finansal İstikrar Komitesi (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

"YAPISAL RİSK BULUNMAMAKTADIR"

Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Toplantıda, sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alınmıştır. Bu çerçevede, piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Borsa İstanbul’un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir" denildi.

SPK'DAN AÇIKLAMA: "TEDBİRLER KISA SÜRE İÇERİSİNDE DUYURULACAKTIR"

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada bir dizi tedbirlerin alındığı belirtildi. Kurulun açıklamasında, "Sermaye piyasamızda son dönemde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından takip edilmektedir.

Bu kapsamda Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler; kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır