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SPK'dan 'tedbir' açıklaması: "Kısa süre içerisinde duyurulacaktır"

SPK tarafından bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Sermaye piyasamızda son dönemde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler; kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır" denildi.

SPK'dan 'tedbir' açıklaması: "Kısa süre içerisinde duyurulacaktır"

Piyasada yaşanan hareketliliğin ardından Finansal İstikrar Komitesi (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

"YAPISAL RİSK BULUNMAMAKTADIR"

Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Toplantıda, sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alınmıştır. Bu çerçevede, piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Borsa İstanbul’un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir" denildi.

SPK dan tedbir açıklaması: "Kısa süre içerisinde duyurulacaktır" 1

SPK'DAN AÇIKLAMA: "TEDBİRLER KISA SÜRE İÇERİSİNDE DUYURULACAKTIR"

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada bir dizi tedbirlerin alındığı belirtildi. Kurulun açıklamasında, "Sermaye piyasamızda son dönemde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından takip edilmektedir.

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Bu kapsamda Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler; kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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SPK
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
lan bos yaomayın yatırımcımı kaldı burada kendınız doke doke toplaıdnzı hisseleri bırde bısey yapıyormus gorunsun mıllet dıye karar alıyorlar artık buramıza gelmeye basladı
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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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