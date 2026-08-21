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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 21 Ağustos 2026 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Güne yükselişle başlayan gram altın 7 bin 30 liradan işlem görüyor. 21 Ağustos 2026 Cuma güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 21 Ağustos 2026 Cuma altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 6 bin 973 liradan tamamlamıştı. Bugün ise alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 7 bin 30 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 21 Ağustos 2026 Cuma altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 459 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 652 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 21 Ağustos 2026 Cuma altın fiyatları 2

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,7 artışla 4 bin 550 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 21 Ağustos 2026 Cuma altın fiyatları 3

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına dair öngörülerinin hafiflemesi altının yükselişinde etkili olurken San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, önleyici nitelikte faiz artışı yapılıp yapılmamasına dair çok fazla şey duyduğunu ancak bunun çözülmesi gereken acil bir sorun olduğuna yönelik pek bir kanıt göremediğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle ons altın, nisan ayından bu yana ilk kez 3 hafta üst üste yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 21 Ağustos 2026 Cuma altın fiyatları 4

Jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik "ekonomik operasyon" ilan etti. Trump, "Bu, eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, ayrıca finans kuruluşları, şirketler, havalimanları veya devlet kurumları aracılığıyla İran'a herhangi bir tür "can simidi" sağlayan ülkeleri de "muazzam ekonomik sonuçlarla" karşılaşmakla tehdit etti.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 21 Ağustos 2026 Cuma altın fiyatları 5

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.049,86
7.050,82
% 1.3
10:28
Ons Altın / TL
219.415,41
219.497,98
% 1.16
10:43
Ons Altın / USD
4.565,59
4.566,13
% 1.04
10:43
Çeyrek Altın
11.279,77
11.528,09
% 1.3
10:28
Yarım Altın
22.489,05
23.056,17
% 1.3
10:28
Ziynet Altın
45.119,10
45.971,33
% 1.3
10:28
Cumhuriyet Altını
45.401,00
46.087,00
% 0.66
17:03
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